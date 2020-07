Hugh Jackman celebra vigésimo aniversario de X-Men con inédito video detrás de cámaras

Han pasado 20 años (sí, leyeron bien, veinte) desde el estreno de X-Men - 81%. La película de Bryan Singer (Sospechosos Comunes - 88%, Operación Valquiria - 62%, Jack el Cazagigantes - 52%) logró comenzar una franquicia que le abrió el camino a las películas de superhéroes que conocemos hoy en día.-Y para celebrar el aniversario del filme que lo lanzó a la fama, el actor Hugh Jackman compartió un video de detrás de cámaras del día que rodó la cinta hace ya unas décadas. Acá abajo lo pueden ver.

No te pierdas: X-Men, de Bryan Singer, ¿qué dijo la crítica en su estreno?

Como le mencionamos, es difícil creer que el tiempo pasó tan rápido. El mundo era muy diferente en el año 2000 cuando se estrenó X-Men. Pero, además, sería la primera de toda una saga que ha logrado, más o menos, resistir el paso de los tiempos con nuevas historias y personajes, así como una algo complicada línea temporal. Para celebrar el aniversario, Hugh Jackman (Gigantes de Acero - 60%, Intriga - 81%, Logan - 93%), compartió este video nunca antes visto de él en el set junto al siguiente mensaje:

So here’s the thing. When the studio called and asked if I could get in shape to play #Wolverine in 3 weeks. I might have over promised! But wouldn’t you have too? Happy 20th Anniversary X-Men Universe. #Xmen #20 pic.twitter.com/bwQJnmyZBI