Ofertas de la semana: El inmortal Batman (13 de julio de 2020)

Ya estamos de regreso con la super recomendación temática y en esta ocasión abordamos a una de las figuras más importantes de la cultura pop, así es, hablamos de Batman. Su influencia en el mundo es tal que tras muchas décadas en la industria el caballero no pasa de moda entre los fans de las ficciones. El año pasado el protector de ciudad Gótica cumplió 80 años desde su primera aparición en historietas y DC lo celebró con múltiples eventos dedicado al personaje y a sus fans, incluyendo la venta de fantásticas ediciones del número 1000 de Detective Comics, la historieta en donde el héroe nocturno hizo su debut el 30 de marzo de 1939.

Los principales detalles de la historia de Batman son conocidos hasta por el más común y ajeno de los mortales. Es un superhéroe sin poderes que ha fascinado al público por ser unos de los personajes más humanos de la ficción en los cómics; muchas personas pueden identificarse con los padecimientos de Bruce, hecho que lo convierte en una figura cercana a la audiencia en varios sentidos, algo muy alejado de los héroes divinizados que nos asombran con sus habilidades fuera de lo común pero no tanto con sus frustraciones, tormentos y conflictos surgidos desde lo más profundo.

La lista de productos que traemos hoy para ti están inspirados en la eterna leyenda de Batman, el superhéroe que sigue influyendo a las generaciones con sus apariciones en cómics, películas, videojuegos y más; el Caballero Nocturno siempre tendrá fans en todo el mundo. No importa la inconmensurable cantidad de superhéroes que existen ahí fuera, Batman siempre se levantará como un dios entre gigantes, siempre renovado y vigente entre los años que corren, con el final del mundo como su fecha de vencimiento.

Batman: 80 Aniversario - Colección de 18 películas (Blu-Ray)

• Precio en Amazon.com.mx: $1,858.92 MXN

Las historias de Batman han sido adaptadas por todas las artes y formas de entretenimiento que existen, pero una de las más populares es el cine, una industria que tiene un mayor alcance que las otras y que nos deleita con las recreaciones de la vida del personaje. Muchos se han puesto el traje de Batman, ahí tenemos los ejemplos de Adam West, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale y a Ben Affleck. Pero a la par de las producciones con actores, también encontramos a las míticas piezas animadas que en muchas ocasiones han sido insuperables.

Esta colección de 18 películas contiene grandes joyas de la animación de Batman. Puedes leer la lista a continuación:

1. Batman Ninja

2. Batman: Gotham Knight - 83%

3. Batman: El Regreso del Enmascarado - 89%

4. Batman: El misterio de Batichica

5. Batman: Year One - 88%

6. Batman: El regreso del Caballero de la Noche, Parte 1 - 100%

7. Batman: El regreso del Caballero de la Noche, Parte 2

8. Batman: Ciudad Gótica - Luz de gas

9. Batman and Harley Quinn - 56%

10. Batman: Bad Blood

11. Batman: The Killing Joke - 45%

12. Batman: Ataque A Arkham

13. Batman: Under the Red Hood - 100%

14. Superman/Batman: Apocalipsis

15. Superman/Batman: Enemigos Públicos

16. Batman: La Máscara del Fantasma - 81%

17. Batman Vs Robin

18. El Hijo De Batman

Taza de cerámica en forma de Batman con 22% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $406.95 - ahorras $115 MXN

En este apartado presentamos una elegante taza negra para beber con la increíble forma de Batman, ideal para los fans que quieren estar siempre cerca del Caballero Oscuro. Cabe mencionar que esta taza en honor al superhéroe de Ciudad Gótica es perfecta para beber todo lo que desees, pero no es segura para usar en lavavajillas ni microondas. El precio que ofrecemos por ella es simplemente increíble, la adquisición perfecta para un fan o el regalo necesario para un seguidor del personaje.

De acuerdo con las especificaciones, la taza es un producto oficial de DC Comics, así como una gran pieza de recuerdos de Batman recomendados para adultos y mayores de 13 años. Estamos seguros de que no quieres perderte la oportunidad de adquirir este fabuloso producto, una prueba que en tu hogar te destacará como fiel súbdito del personaje... ese diseño brutalista y oscuro lo es simplemente todo. ¿Qué esperas para dar clic en el enlace?

Reloj despertador LEGO de Batman con 50%

• Precio en Amazon.com.mx: $579 MXN - ahorras $576 MXN

Si hay algo que ha logrado impactar de forma contundente en la cultura pop es LEGO, marca siempre presente no solo en lo que concierne a juguetes, también lo ha hecho bastante bien en la pantalla grande. El desarrollo de películas protagonizadas por personajes famosos con la forma LEGO ha sido un éxito, y la empresa vaya que nos ha entregado numerosas joyitas para la posteridad; algunas de ellas incluyen al siempre confiable Batman. La pieza de este apartado reúne a los fans de LEGO, Batman y la puntualidad.

El Reloj despertador LEGO de Batman cuenta con función de Alarma y Snooze, está dotado con una pantalla LCD digital con formato de 12 horas, mide 19 centímetros de alto y solamente funciona con 2 baterías AA (las cuales vienen incluidas en el paquete). Prepárate para darle un estilo único a tu habitación u oficina con este increíble reloj en forma de Batman LEGO que será la envidia de tus amigos fans de Bruce Wayne y asociados. Solo aquí lo tienes a un precio absolutamente fenomenal.

Plush de Batman Chibi

• Precio en Amazon.com.mx: $561.28 MXN

Los plush siempre son piezas confiables y este de Batman es el complemento perfecto para cualquier colección del superhéroe. El plush de Batman perteneciente a la serie YuMe DZNR presenta las diversas transiciones que el emblema del personaje ha tomado a lo largo de los años. Está hecho con felpa de la más alta calidad, lo que hace que cada chibi sea de colores ultra suaves y vibrantes, lo quieres en tu colección sí o sí.

El plush de 10 pulgadas de altura incluye una caja de regalo de 7.5 pulgadas de ancho, 5.5 de ancho y 11 de alto. Aunque parezca que por su gran cabeza no pueda estar de pie, el pequeño Batman lo logra de forma exitosa y es perfecto para ser colocado en tu estantería a la vista de todo mundo. Tenemos la certeza de que su diseño estilizado y elegante será suficiente como para llamar tu atención, no dejes pasar esta increíble oportunidad.

Funko Pop de Batman Red Drain - Edición 80 Aniversario con 27% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $255.50 - ahorras $93.50 MXN

Nos encantan las piezas que celebran los ochenta años de Batman y en este apartado presentamos algo realmente excepcional. Se trata de un Funko Pop inspirado en Batman & Drácula: Lluvia Roja, la mítica novela gráfica de 1991, escrita por Doug Moench y dibujada por Kelley Jones. En la historia somos testigos de cómo Batman enfrenta a una legión de vampiros liderada por el Conde Drácula, sin embargo, al final del cómic nuestro protagonista termina perdiendo la poca humanidad que le quedaba, convirtiéndose en la criatura de la noche definitiva.

El Funko Pop de Batman Lluvia Roja mide 3.75 pulgada de alto y viene empaquetado en una maravillosa caja que permite su visualización, por si no quieres sacarlo y prefieres colocarlo en la estantería sin dañar el interior. No podemos dejar de repetirlo, el descuento es imperdible y solo podrás encontrarlos aquí, en las mejores recomendaciones de Tomatazos. ¿Alguna pieza llamó tu atención? No esperes más por tu destino.

