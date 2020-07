Chris Evans y Lily James son captados juntos y los fans enloquecen

Lily James y Chris Evans son una par de figuras muy reconocidas en Hollywood, ambos firmaron con los estudios más prestigioso de la industria, cuentan con un gran talento y derriten corazones con sus atractivos físicos. Esta tarde llegan para poner de cabeza las redes sociales con una noticia que ha dejado a sus fans boquiabiertos: en línea se han filtrado varias fotografías en donde podemos verlos entrar en un hotel en Londres. ¿Esto confirma una relación de pareja? Los fanáticos ya están reaccionando al material.

James es famosa por sus intervenciones en películas como el live-action de La Cenicienta - 83%, Orgullo y Prejuicio y Zombies, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%, Mamma Mia! Vamos Otra Vez - 76%, Yesterday - 80% y más. Por su parte, Evans ha logrado una sólida reputación en Hollywood gracias a cintas como Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27%, Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82%, El Expreso del Miedo - 95%, Entre Navajas y Secretos - 100%, y por supuesto su larga trayectoria en el Universo Cinematográfico de Marvel, franquicia donde por muchos años interpretó al respetado y trágico Capitán América.

Las imágenes que han llegado a las redes sociales y que capturan a James y Evans saliendo de un hotel en Londres fueron publicadas por Daily Mail, sitio que informa sobre la línea de incógnito que siguieron los actores cuando resultaron fotografiados. Ambos trataron de huir de los paparazzi cuando fueron ubicados en el Mark’s Club y finalmente se dirigieron al popular hotel Corinthia el sábado por la noche; él entró por la puerta principal y ella por la trasera.

Durante algunos meses los fans de Lily James creyeron que había regresado con su antigua pareja, Matt Smith, sin embargo, las nuevas imágenes los hacen pensar todo lo contrario. Por otro lado, los seguidores de Evans están felices por observarlo aparentemente en pareja; se sabe que el actor no tiene demasiada suerte en el amor y durante mucho tiempo ha sido un hombre soltero. Cabe mencionar que algunos fans de Evans están exhibiendo a los hipócritas en redes sociales, pues cuando Chris fue novio de Jenny Slate muchas personas la insultaron por su apariencia física, exigiendo al actor que terminara con ella; ahora que de forma presunta está con Lily, todos celebran.

¿Veremos la estabilización de la pareja de forma pública? Este romance se une al otro inesperado protagonizado por Eiza González y Eiza GonzálezEiza González, quienes fueron captados en Los Cabos disfrutando de unas vacaciones románticas. Solo el tiempo nos dirá lo que le espera a los protagonistas de esta nota. Puedes ver las reacciones de los fans a continuación, nadie se lo esperaba.

Lily James y Chris Evans regresan a su hotel de Londres después de la fiesta.

¿Por qué diablos está Chris Evans en el Reino Unido y NO está haciendo su cuarentena de dos semanas sino yendo de fiesta y traer a Lily James de regreso a su hotel sin máscaras ni distanciamiento? Malditas sean estas estrellas que propagan los gérmenes de Covid de EUA y desafían nuestras reglas de cuarentena.

Entonces Lily James y Chris Evans fueron vistos tomando un taxi en Londres. Sé que muchos rumores van a llenar mi timeline pronto, pero antes de eso, podría ser solo para un proyecto u otra cosa totalmente profesional. Incluso si no es así, es su vida personal, así que sean respetuoso.

Bueno, mira eso ... Chris Evans no está encerrado en su casa durante esta pandemia. Está en Londres y lo vieron socializar con Lily James.

Chris Evans y Lily James supuestamente se estaban besando en un club de Londres, así que comenzaré a tomar mis días de angustia a partir de ahora.

Supongo que para las personas ricas como Chris Evans y Lily James el coronavirus ha terminado, después de todo, no tienen que trabajar por salario mínimo o preocuparse por los servicios médicos. Que se jodan.

Que Chris Evans y Lily James estan saliendo, en otras palabras, mi marido me está engañando con Cenicienta.



Ah, claro: ahora que Chris Evans está con Lily James todos están aplaudiendo, pero cuando Chris estaba con Jenny Slate todo el mundo les tiró mierda.



