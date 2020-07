Liga de la Justicia: Zack Snyder insinúa que del corte de Joss Whedon no quedará nada

El Snyder Cut llegará a la plataforma de HBO Max en 2021 y los fanáticos no pueden esperar más. El corte de Liga de la Justicia - 41% fue anunciado por Zack Snyder (300 - 60%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%) hace varias semanas mediante una transmisión de Vero, generando gran conmoción en las redes sociales. Nueva información revelada por el director señala que su versión será muy diferente a la observada en cines, veremos un corte muy fiel a la visión que siempre pensó. ¿Acaso estamos a punto de encontrarnos con un hito en el cine de superhéroes?

Liga de la Justicia generó una recaudación algo lamentable durante sus días en cartelera teniendo en cuenta la cantidad de dinero que Warner Bros. invirtió en su producción; no podemos hablar mejor de las críticas en los medios especializados. La película resultó en un episodio amargo para el estudio y por un tiempo terminó con los sueños de los fans DC. El universo cinematográfico no tenía rumbo fijo y los superhéroes se convirtieron en entes dispersos sin promesas para el futuro; aquellos fueron meses difíciles para los personajes, los actores, el estudio y los seguidores.

Pero el famoso movimiento #ReleaseTheSnyderCut logró su cometido y muy pronto seremos testigos de la visión de Zack Snyder en la plataforma de HBO Max. Hace tan solo unas horas, el director estuvo respondiendo preguntas de fans en Vero, compartiendo algunas respuestas muy interesantes sobre lo que está por venir. Un seguidor lo cuestionó sobre algo muy notable que seguramente será del interés de los fanáticos. Aquí la pregunta:

Asumiendo que tu corte de Liga de la Justicia hubiera salido de alguna forma en 2017, ¿qué tan diferente habría sido de la que vamos a ver en 2021? Me refiero a que si has hecho ciertos sacrificios [de tu visión] para poder liberar tu corte, ¿o vamos a verlo exactamente como tú querías que fuera?

Snyder respondió diciendo que no habrá sacrificios de ideas, y que su película llegará a HBO Max tal y como la pensó tiempo atrás, dejando de lado lo que Joss Whedon hizo. Por otro lado, los rumores sobre el regreso de algunos actores de Liga de la Justicia que creíamos perdidos son abundantes. El propio Henry Cavill (The Witcher - 67%, El Hombre de Acero - 55%, Misión: Imposible - Repercusión - 98%) apareció en el directo de Vero que confirmó el Snyder Cut en mayo y, aunque el actor recientemente confirmó para Variety que no ha firmado un contrato con Warner, los fans de Superman no pierden la esperanza de verlo regresar a la franquicia. Tendremos que esperar hasta el año que viene para comprobar sus apariciones definitivas con nuevas escenas en el Snyder Cut, ¿será posible? Es una gran oportunidad para que el DCEU arregle algunos de sus errores.

El próximo 2 de octubre aparecerá en cartelera Wonder Woman 1984. La película de la amazona prodigio sufrió un par de retrasos por la pandemia de coronavirus, pero ya está lista para inspirar a sus millones de fans dispersos por todo el mundo. Otras producciones del DCEU que los fans esperan con emoción son The Suicide Squad , Aquaman 2 y la aventura en solitario de Flash que promete traernos algunos cambios radicales al universo cinematográfico.

¿Una época de estabilidad está a punto de llegar para el DCEU? Los ejecutivos de Warner Bros. trataron de consolidar la franquicia de forma apresurada para competir con el MCU, pero los resultados fueron desastrosos. El Snyder Cut podría ser justo el impulso que necesitan para recargar las fuerzas de la saga; el potencial está justo ahí, tan solo es necesario que escuchen un poco a los fans y tomen el camino de la sensatez y no el de la impulsividad.

