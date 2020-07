Eternals: Kumail Nanjiani, el primer superhéroe pakistaní de Marvel, se arrepiente de exhibir su musculatura

Marvel está a punto de introducir una generación completamente nueva de superhéroes en su universo cinematográfico. Las expectativas hacia los siguientes personajes son muy altas, con grandes historias y aventuras por vivir. En este contexto, Kumail Nanjiani destaca como una de los rostros novedosos de la franquicia; el actor de origen pakstaní se unirá muy pronto a las filas de Eternals, una de las próximas cintas del MCU. Pero no todo ha sido bueno con la noticia, Kumail declaró recientemente su desdén hacia una fotografía viral suya que expuso su apariencia física y provocó serias críticas.



Nanjiani es famoso por haber formado parte de la exitosa serie Sillicon Valley; además, en 2017 se convirtió en nominado al Óscar en la categoría a Mejor Guión Original por la cinta The Big Sick: Un Amor Inseparable - 98%, entrega protagonizada y escrita por él. Nanjiani ha cambiado mucho durante los años, sin embargo, su evolución más importante se dio gracias a su fichaje como Kingo en Eternals de Marvel Studios; la película anunció a sus actores el año pasado y destaca por ser una de las producciones más diversas de los últimos años, con los Eternos colocados en las posiciones más altas, justas para que todo el público se sienta incluido.

Durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Kumail habló sobre temas como el Covid-19 y la justicia social, situación que se ha transformado en algo relevante durante los últimos años. El actor y comediante, ahora nacionalizado estadounidense, habló sobre la fotografía que compartió y que se hizo viral, material donde lo pudimos ver sin camisa y con una nueva y fornida apariencia dirigida a la interpretación de su personaje en Marvel Studios. La realidad es que odia esa captura y a continuación explica los motivos.

Mis tías dicen que están realmente orgullosas de mí. No esperaba eso. Escucha, se hizo mucho más grande de lo que pensé que iba a ser. Si hubiera sabido que iba a ser así, probablemente no lo habría hecho porque, te diré, he llegado a odiar esa imagen.

Kamuail declaró que la viralización de la imagen le hizo dar demasiado importancia a su físico, hecho que terminó siendo algo molesto y desagradable.

No quiero meterme en el tema, pero tienes una extraña dismorfia corporal cuando todo el mundo se concentra en cómo te ves. Y escucha, estoy muy, muy agradecido y saqué esa foto por una razón, ¿verdad? Lo hice porque quería esa reacción, obviamente. Pero luego, cuando la obtienes, es un poco raro. Piensas que la gente realmente está juzgando pequeños pedazos de tu ser físico. Y sé que mucha gente lo tiene mucho peor que yo, pero te hace sentir desnudo y me vuelvo superficial. Me obsesioné con mi aspecto y todo lo que veía es lo que percibo como defectos.

Muy pronto veremos a Kumail Nanjiani convertido en un poderoso eterno, listo para dar sentido a la próxima saga de la marca multimillonaria. En vista de los grandes cambios de 2020, los estrenos de las siguientes películas del Universo Cinematográfico Marvel han sido reorganizadas de la siguiente forma: Black Widow, 6 de novimebre de 2020; Eternals, 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 5 de noviembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 18 de febrero de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022.

¿Las películas de la nueva fase serán capaces de dar sentido a una historia tan exitosa como la planteada en las primeras? Es probable, varios rostros importantes de la marca se han marchado para siempre, por lo que Marvel Studios necesita poner todo su esfuerzo en la realización de una nueva aventura épica. Las posibilidades están a su favor, tan solo esperamos que no siga exactamente las misma convenciones y se quede sin apostar por otras alternativas.



