Ofertas de la semana: Nintendo, Game of Thrones y alta tecnología (3 de julio)

¡Ya estamos de regreso con más recomendaciones semanales! ¡Solo en Tomatazos! Para nosotros es muy importante que siempre estés enterado de las mejores ofertas y productos, con Amazon como la gran plataforma para alcanzarlos. Las piezas de la nota presente están dirigidas a las personas que aman los videojuegos, la puntualidad y el orden, y Game of Thrones - 83%; tenemos la certeza de que formas parte de al menos un grupo… ¡o los tres! Sigue leyendo para conocer todos los detalles con estas increíbles recomendaciones.

El mundo avanza a pasos agigantados y es indispensable permanecer atento a las novedades que aparecen cada día. Lo anterior es imprescindible para quienes se dedican a consumir productos de la industria del entretenimiento, puesto que siempre hay algo nuevo y fascinante para conocer y probar. Nunca está de más adquirir bienes de aquello que nos encanta, y en el siglo XXI tenemos la gran ventaja de que existen amplias posibilidades para todos, con innumerables alternativas para elegir y disfrutar.

Los productos del dia de hoy conforman un grupo ecléctico que seguramente hará clic con los lectores. Los gamers quedarán encantados con las recomendaciones; aquellos afines a los aparatos inteligentes se sorprenderán; y quienes disfrutaron con Game of Thrones durante sus muchos años de transmisión no querrán perderse las novedades a continuación. Recuerda que solo en Tomatazos encontrarás lo mejor.

Nintendo Switch Lite Turquesa Edición Estándar con 10% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $5,390 MXN - ahorras $609 MXN

Desde que Nintendo lanzó el Switch hace algunos años, todos supimos que una gran consola había llegado al mercado. El producto nos sorprendió con su diseño sutil y elegante, así como la facilidad para llevarlo a todas partes y disfrutar en solitario o con nuestros amigos. Tener una Switch es lo de hoy, y todos los gamers deberían tener una para no perderse los increíbles títulos desarrollados por múltiples estudios. La muestra de hoy es algo solo para fanáticos con el apartado presente para los fans del entretenimiento interactivo.

La consola Nintendo Switch Lite Turquesa de este apartado es pequeña, ligera y viene acompañada de un gran precio. Cuenta con una cruz de control incorporada y un diseño espectacular, perfecta para jugar en el camino; es compatible con populares juegos como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y muchos más. No querrás perder la oportunidad de disfrutar con esta consola capaz de acompañarte a todas partes.

El descuento de la Nintendo Switch Lite Turquesa es sensacional, un esparcimiento ideal para alguien que está buscando una experiencia de juego muy personal y portátil. Los años pasan y Nintendo Switch se mantiene vigente como uno de los productos más confiables del mercado; se abrió paso como la novena consola desarrollada por su empresa, y desde su lanzamiento ha fascinado a los consumidores con su virtudes híbridas. Una gran alternativa de la industria que se mantendrá vigente durante un largo tiempo.

Reloj inteligente con Alexa - Echo Spot con 44% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $1,799 MXN - ahorras $1,400 MXN

El increíble Reloj inteligente de Echo Spot es indispensable para quienes buscan aprovechar su tiempo y espacio al máximo. Está diseñado para caber en cualquier lugar de la casa, utiliza el reconocimiento de voz de gran alcance para ver resúmenes de noticias con videos, pronósticos del tiempo, lista de pendientes, lista de compras y más. Todo lo harás con las manos libres, lo único que debes hacer es pedirlo. Se trata de la pieza ideal para quienes aman el orden y la tecnología más sofisticada.

El reloj te conecta a través de Wi-Fi a Alexa, un servicio de voz basado en la nube. La inteligencia artificial es capaz de reproducir música, responder a preguntas, narrar las noticias, consultar el pronóstico del clima, configurar alarmas, controlar dispositivos de casaa Inteligente compatibles y mucho más. Entre sus virtudes destaca la de hacer streaming desde Amazon Music, Spotify, Deezer, Claro Música y Tuneln, pídeselo a Alexa y ella se encargará del resto. Puedes utilizar la bocina integrada para escuchar música o conectar otras mediante Blueooth o un cable estéreo de 3.5 mm.

El Reloj inteligente también puede hacer llamadas a cualquier persona con un dispositivo Echo; prenderá los focos del hogar; mostrará los monitores del bebé; cámaras de seguridad; controlará las cerraduras y más equipos de carácter inteligente. No debes preocuparte si las funciones te resultan monótonas, el reloj se actualiza y es capaz de agregar más a su catálogo. Cuenta con múltiples capas de protección y controles de privacidad.

Daenerys y Drogon de Mega Construx con 39% de descuento

• Precio en Amazon.com.mx: $849 MXN - ahorras $549 MXN

Desde su estreno en 2011, Game of Thrones destacó por darnos una historia interesante e imposible de ignorar. Las primeras temporadas incluyeron grandes conflictos de intriga y muerte, inmersas en un increíble mundo de fantasía donde las cosas tienden a ser trágicas pero épicas. A pesar de sus altibajos, Game of Thrones destaca como uno de los grandes logros de HBO, por lo que sus productos derivados se mantienen como un gran atractivo para los fans.

Uno de los personajes más queridos de Game of Thrones es Daenerys Targaryen, la poderosa reina dragón que nos impresionó con sus virtudes conquistadoras y sus tres dragones capaces someter en nombre de su madre. La heredera de Aerys se desarrolló de manera sorprendente, pasando de ser una chica frágil e ingenua a una mujer de gran poder y dominio. Daenerys guardó hasta el último momento la determinación de hacer su voluntad en Poniente y más allá, consolidándose como uno de los personajes más imponentes de la televisión.

El Mega Contrux de Game of Thrones que recomendamos en este apartado incluye un set con los personajes de Daenerys y Drogon. La Madre de Dragones utiliza su atuendo observado en The Bells, episodio de la octava

temporada en el que descarga su ira contra Desembarco del Rey por el pasado trágico que concedieron a su linaje. Se trata de una pieza ideal para coleccionistas y seguidores del programa, figuras que nos recordarán la majestuosidad alcanzada por la serie, una maravilla visual y narrativa que logró capturar incluso a quienes no son seguidores de la fantasía.

