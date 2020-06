Liga de la Justicia: Ray Fisher se retracta de apoyar a Joss Whedon y enaltece a Zack Snyder

El apoyo hacia el Snyder Cut es algo completamente espectacular. Durante varios años, los fanáticos más apasionados de Liga de la Justicia - 41% se entregaron a la misión de exigir el corte especial del director que inició con estas adaptaciones para el DCEU; la lucha rindió frutos a finales de mayo, cuando el propio Zack Snyder confirmó que su versión de la película llegará en 2021 a la plataforma de HBO. En medio de la conmoción, las estrellas de la película no han dejado de alentar la iniciativa, incluyendo a Ray Fisher (Cyborg), quien a través de Twitter ha retirado su apoyo hacia Joss Whedon.

Todos conocemos la historia de Liga de la Justicia, su desastre durante los reshoots y la llegada a la cartelera en 2017. Zack Snyder tuvo que retirarse del set de rodaje debido al suicidio de su hija, invadido en la pena para estar junto a su familia en ese tiempo tan complicado. Joss Whedon fue contratado por Warner Bros. para dar seguimiento a la etapa final de la producción, sin embargo, el director hizo cambios realmente importantes al guión escrito por Snyder, dando como resultado la película que vimos en pantalla y que causó tanto repudio entre la crítica y los fanáticos.

En Liga de la Justicia, Ryan Fisher interpreta a Victor Stone, mejor conocido como Cyborg. El actor de 32 años se ganó la simpatía del público, no obstante, muchos hubieran preferido una exploración más profunda del personaje. Durante su paso por la Comic-Con de San Diego en 2017, sitio donde promocionaron la película, el intérprete declaró su apoyó a la visión de Whedon con las siguientes palabras: “Joss es un gran tipo, y Zack eligió a una buena persona para que entrara, limpiara y terminara por él”. Ahora se arrepiente de aquella declaración y a través de Twitter escribe lo siguiente:

I’d like to take a moment to forcefully retract every bit of this statement: pic.twitter.com/1ECwwu6TG1