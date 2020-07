The Umbrella Academy 2: Netflix lanza el tráiler oficial de la segunda temporada

A inicios del año pasado, Netflix conquistó a sus suscriptores con la serie The Umbrella Academy - 67%, basada en la serie de cómics homónima creada por Gerard Way y publicada en la editorial Dark Horse Comics. El programa cautivó tanto a los espectadores, que dos meses después del lanzamiento de su primera temporada, el gigante digital anunció que habría una segunda.

Hace apenas unos días, Netflix dio a conocer que esta segunda entrega llegará a su catálogo en el verano, el 31 de julio, y los fans no pueden esperar más para saber qué pasará con este peculiar grupo de superhéroes. Consciente de ello, la plataforma de streaming decidió lanzar el primer avance de esta nueva temporada y, seguramente, sorprenderá a más de uno.

Protagonizada por Ellen Page (Juno: Crecer, correr y tropezar - 94%, El Origen - 86%, X-Men: Días del Futuro Pasado - 91%), Tom Hopper (Game of Thrones - 98%, Sexy por Accidente - 23%, Cold), David Castañeda (Jane the Virgin, Switched at Birth, Going Dark), Emmy Raver-Lampman (A Million Little Things), entre otros, The Umbrella Academy ha sabido ganarse al público y a los críticos gracias a su humor, soundtrack y a sus carismáticos personajes.

La primera temporada explicó que Sir Reginald Hargreeves, un filántropo millonario, adoptó, muchos años antes, a siete de 43 bebés que nacieron el mismo día de su concepción. Desde su llegada al mundo los infantes ya poseían habilidades extraordinarias, y gracias a su enorme poder adquisitivo Hargreeves fundó la Academia Umbrella, conformada por el singular grupo de niños. Debido a sus diferencias de carácter y personalidad, los menores se separaron al crecer y decidieron llevar su vida por un camino distinto, uno del otro.

Sin embargo, The Monocle, The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin tienen que trabajar juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre adoptivo, mientras se enfrentan a muchos conflictos, debido a sus personalidades y habilidades sobrehumanas. Además, mientras hacen eso deben lidiar y tratar de resolver la llegada del apocalipsis, por lo que tienen que aprender a trabajar en equipo.

La sinopsis de esta segunda temporada suena igual de apocalíptica como este avance oficial, sin embargo, en la primera quedaron cabos sueltos que, seguramente, seguirán desarrollándose, como el hecho de que los hermanos viajan en el tiempo, sin que los espectadores puedan saber a qué fecha, para evitar que el apocalipsis, provocado por The White Violin / Número 7 (Page) los alcance. Asimismo, tendrán que ayudarla para que sus habilidades no sean un peligro para ella y para los demás. Aquí pueden leerla:

Cinco advirtió a su familia (tantas veces) que usar sus poderes para escapar del apocalipsis de Vanya en 2019 era arriesgado. Bueno, tenían razón: el salto en el tiempo dispersa a los hermanos a tiempo en y alrededor de Dallas, Texas. Durante un período de tres años. A partir de 1960. Algunos, después de haber estado atrapados en el pasado durante años, han construido sus vidas y han seguido adelante, seguros de que son los únicos que sobrevivieron. Cinco es el último en aterrizar, justo en medio del día del juicio final nuclear, evento que resulta ser la interrupción de la línea de tiempo por parte del grupo (¿déjà vu?). Ahora, la Academia Umbrella debe encontrar una manera de reunirse, descubrir qué causó el día del juicio final, detenerlo y regresar a la línea de tiempo actual para detener ese otro apocalipsis. Todo mientras son perseguidos por un trío de despiadados asesinos suecos.

En septiembre del año pasado, Netflix anunció la incorporación de tres nuevos actores para esta segunda entrega. Por un lado, Yusuf Gatewood (Hack, CSI: Miami, Mask of the Ninja), como Raymond, un líder carismático; Marin Ireland (El Irlandés - 100%, Piercing, Sollers Point - 86%), interpretando a Sissy, una texana que se casó muy joven; y Ritu Arya (Feel Good - 100%, Daphne, Last Christmas: Otra oportunidad para amar - 53%), como Lila, una camaleona que puede ser tan brillante o tan loca como lo requiera la situación, según lo indicó la plataforma de streaming.

Por otra parte, cuando se anunció la fecha de estreno de esta segunda temporada, el compositor de la música del programa, Jeff Russo reveló a ComicBook.com que este elemento continuará teniendo la misma importancia en la siguiente entrega. De igual manera, el escritor Gerard Way dijo que entregó material inédito a los productores para que la historia de la serie pueda seguir desarrollándose en próximas entregas.

Es así como, seguramente, todos los fanáticos de esta serie disfrutarán del primer avance de esta segunda entrega, que a continuación presentamos, y les recordamos que no se pueden perder The Umbrella Academy 2 el próximo 31 de julio en Netflix.

