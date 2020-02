Willem Dafoe podría interpretar a un supervillano en el MCU

Willem Dafoe es uno de los rostros favoritos de los fans de la industria hollywoodense, y aunque su participación en películas de superhéroes ha sido poca (e incluso él ha declarado que son producciones demasiado excesivas), todos recuerdan su icónica interpretación de El Duende Verde en El Hombre Araña - 89%. La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel está a pocos meses de comenzar, y todo arco argumental necesita un gran villano que haga temblar a los nuevos superhéroes. De acuerdo con nueva información de We Got This Covered, el temible antagonista de esta nueva etapa podría ser Dafoe. ¡Nos encantaría ver eso!

La nueva fase del MCU arrancará este 1 de mayo con el estreno de Black Widow, y aunque esta película implica un viaje al pasado, se rumorea que una de las escenas post-créditos nos mostrará un inesperado giro que podría ser la primera pista de quiénes serán los nuevos chicos malos de este universo cinematográfico. Por supuesto que los superhéroes que serán presentados en Eternals y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, primero se enfrentarán a villanos menores antes de que llegue la gran amenaza que sacudirá a la Tierra con todos sus habitantes.

Según reporta WGTC, Willem Dafoe es uno de los nombres que Marvel Studios está contemplando para tener un papel de villano en la millonaria franquicia. Aunque actualmente el actor interpreta a Nuidis Vulko en el Universo Extendido de DC, cada vez se rompen más las fronteras para que un actor salte de una compañía a otra (sobre todo con el DCEU tan debilitado). Así que aún si Dafoe regresa a Aquaman 2, nada dicta que sea imposible verlo debutar como el más temible villano en el MCU.

La nueva información asegura que se está examinando la posibilidad de que el protagonista de Anticristo - 50% sea Kang el Conquistador, Annihilus, o tal vez otro villano salido de las páginas de cómics. Recientemente el mismo medio de comunicación reportó que el primero de la lista podría ser el nuevo supervillano intergaláctio que descontrolará la momentánea paz que existe en el MCU. En cuanto a Dafoe, el actor ya ha demostrado que puede ser un memorable antagonista en una película de superhéroes, hasta la fecha, muchos fans siguen recordándolo como el Duende Verde del primer filme de la trilogía de Sam Raimi.

Actualmente algunos fans de DC Comics piensan que Dafoe debería unirse a sus filas e interpretar al mejor Joker que podría haber. Aunque llenar los zapatos de Joaquin Phoenix en este momento parece imposible, tras compartir la pantalla en El Faro - 96% con el protagonista de The Batman , Robert Pattinson, muchos piensan que la perfecta relación entre villanía y un superhéroe sólo podría darse entre Willem y el actor de Harry Potter y el caliz de fuego. Por supuesto que no ha habido palabras oficiales de la estrella de Van Gogh en la Puerta de la Eternidad - 77% sobre esto, pero los fanarts de él caracterizado como el payaso criminal han inundado el Internet.

Suponiendo que Raimi finalmente llega a un acuerdo con Marvel Studios y termina dirigiendo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, suena todavía más plausible que Dafoe retome la villanía en películas de superhéroes. Incluso, que lo veamos debutar en este filme. También se ha dicho que Kang el Conquistador hará su entrada al MCU en la serie de Loki. Cualquiera de las dos producciones, sería un gran momento para conocer al supervillano que traerá desastre.

Por el momento, Willem solamente es una opción de la lista, pero es probable que haya otras grandes figuras con las mismas características (actores estadounidenses de mediana-tercera edad) que estén siendo contempladas para llevar este gran papel. Estaremos pendientes de más noticias sobre los próximos pasos del equipo de Kevin Feige, el cual promete un nuevo arco argumental que estará basado en uno de los recursos favoritos de los fans de los cómics: el multiverso. ¿Quién será el próximo villano del MCU?