Director de Godzilla: Minus One firma acuerdo con agencia de Hollywood para su representación

Takashi Yamazaki alcanza otro acierto en su carrera como cineasta de renombre. A través de Variety se reporta que el aclamado director japonés ha firmado contrato con Hollywood CAA, agencia que le ha ofrecido representación en la industria estadounidense. Yamazaki, quien estuvo a cargo de la dirección de Godzilla: Minus One, ganó el Oscar a Mejores efectos visuales en la reciente entrega de premios.

Takashi en el cine

Yamazaki es conocido por su inclinación a combinar técnicas de animación por computadora con actores reales en sus películas. Comenzó su carrera en la industria del cine en la década de 1990, trabajando en efectos visuales para películas y series de televisión. Sin embargo, fue con su película Always: Sunset on Third Street que alcanzó el reconocimiento internacional y el éxito comercial en Japón.

Fuente: Toho

También destaca por su enfoque meticuloso en la integración de efectos visuales en entornos de acción real, lo que le ha valido elogios por su innovación y técnica. Ha dirigido y coescrito varias películas de éxito, incluyendo la aclamada The Eternal Zero, una cinta sobre los pilotos de kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en una de las películas más taquilleras en Japón.

Con un talento innegable para contar historias visualmente impactantes, Yamazaki se ha establecido como uno de los cineastas más importantes de Japón. Además, su incursión en la dirección de películas de animación, como la adaptación de Stand by Me Doraemon ha demostrado su capacidad para llegar a audiencias de todas las edades. Godzilla: Minus One fue el siguiente gran paso en su carrera y ahora tiene las puertas de Hollywood abiertas ante él.

Fuente: Toho

Takashi Yamazaki y el equipo VFX de Godzilla: Minus One recibiendo el Oscar a Mejores efectos visuales (Fuente: ABC)

