Thunderbolts: Florence Pugh emociona a los fans con nuevo vistazo de la película en Marvel Studios

Florence Pugh se convirtió en estrella de Marvel Studios hace algunos años, cuando se involucró en Black Widow, película que cierra la intervención de Natasha Romanoff en el MCU. Pugh interpretó a Yelena Belova, una joven Viuda Negra que ha pasado a tomar la estafeta dejada por Scarlett Johansson. En medio de la producción de Thunderbolts, película que reúne a Yelena y otros personajes relativamente nuevos de Marvel Studios, Florence comparte un emocionante vistazo al set de rodaje, emocionando a los fans con la promesa del futuro.

En los cómics, se trata de un equipo de antihéroes en el universo Marvel, conocidos por su ambigüedad moral y su origen único. En su primera encarnación, liderados por el villano disfrazado de héroe, Barón Zemo, se presentaron como héroes tras la aparente muerte de los Vengadores.

Sin embargo, eran en realidad supervillanos disfrazados en busca de redención o segundas oportunidades. A lo largo de los años, han tenido diversas formaciones y líderes, sirviendo tanto como equipo de vigilantes como de operaciones encubiertas bajo el control del gobierno. Su dinámica desafiante y compleja los ha convertido en personajes intrigantes dentro del universo Marvel.

La película de los Thunderbolts se anunció hace tiempo y, además de Florence, incluye a Ayo Edebiri, Harrison Ford, Wyatt Russell (quien vuelve como John Walker) y David Harbour (que también está de regreso como Alexei Shostakov). Pugh tomó su teléfono celular y grabó durante casi dos minutos partes del set de la Thunderbolts, incluyendo su peinado y el traje que utilizará para interpretar a la carismática Yelena; posteriormente lo compartió en redes. En el video explica que ha estado ausente un tiempo, pero que ahora puede mostrar un pequeño adelanto de lo que está pasando en el set.

Florence Pugh has shared a video from the ‘THUNDERBOLTS’ set. pic.twitter.com/2s4sMrBk9y