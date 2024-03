Euphoria: Actor de la serie dice que la tercera temporada jamás pasará

Los fanáticos de Euphoria - 80% quedaron atónitos tras la revelación de que la tercera temporada ha sido pospuesta de forma indefinida, dejando un amplio hueco entre quienes viven la historia de Rue y sus amigos a flor de piel. Ahora, las palabras de una de las estrellas han desencadenado un aluvión de reacciones en las redes sociales, pues asegura que en realidad no habrá nuevos capítulos de la serie. ¿Se acerca el final?

¿De qué trata Euphoria?

Creada por Sam Levinson , la trama de Euphoria sigue la vida de Rue Bennett, interpretada por Zendaya, una joven luchando contra la adicción a las drogas mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. A medida que la serie avanza, se entrelazan las historias de otros estudiantes, cada uno lidiando con sus propios demonios y desafíos personales.

Zendaya como Rue en Euphoria (Fuente: HBO)

¿Quiénes actúan en Euphoria?

El elenco estelar de Euphoria también incluye a Hunter Schafer como Jules Vaughn, la mejor amiga de Rue, quien enfrenta sus propios conflictos internos relacionados con la identidad de género y la sexualidad. Otros personajes destacados incluyen a Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, un popular atleta con problemas de ira y control, y Cassie Howard, interpretada por Sydney Sweeney, una joven que lucha por mantener su autoestima en medio de la presión social.

¿Qué dijo la estrella de Euphoria sobre la cancelación de la tercera temporada?

HBO declaró a través de Variety que Euphoria no ha sido cancelada y que los productores confían en el talento de Sam Levinson para escribir más capítulos; la compañía anunció que la tercera temporada llegará lentamente pero con toda certeza. No obstante, una de las estrellas de la serie (que ha preferido permanecer anónima para evitar conflictos) ha enviado mensajes directos a la editorial de The Daily Beast, comentando que la realización de la tercera temporada se ha complicada con el paso de los meses:

Desde enero de 2022, hemos tenido una fecha de inicio de marzo que se convirtió en junio, que se convirtió en enero. Y a partir de entonces siguieron presionando cada mes. Fueron dos años completos en los que HBO les dijo a todos los actores que regresaríamos pronto, por lo que no pudimos aceptar algunos trabajos. Antes de la semana pasada no podía aceptar ningún trabajo en televisión. Como lo han puesto en pausa, ahora puedo aceptar cualquier trabajo. Ahora han sido 2 años de espera.

Finalmente, la estrella anónima concluye opinando que la no ve posibilidades de una tercera temporada.

Como soy actor, siempre estaré entusiasmado con cualquier trabajo de actuación, así que sí, tengo muchas ganas de volver. Simplemente no creo que eso suceda.

Sydney Sweeney como Cassie (Fuente: HBO)

Alexa Demie como Maddy Perez en Euphoria (Fuente: HBO)

La huella eufórica

Desde su estreno en 2019, Euphoria ha dejado una huella indeleble en la cultura pop y ha generado una gran cantidad de discusiones tanto entre los jóvenes como entre los críticos. La serie ha sido elogiada por su cinematografía deslumbrante, su banda sonora envolvente y su capacidad para abordar temas difíciles de manera auténtica y sin censura.

Pero Euphoria también ha recibido críticas por su representación gráfica de la violencia, el consumo de drogas y el comportamiento autodestructivo, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si la serie cruza la línea entre la provocación artística y la explotación gratuita.

En medio de la incertidumbre, los fanáticos de Euphoria están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta situación y si la serie tendrá un final adecuado o si se quedará en el aire para siempre. Mientras tanto, continúan compartiendo su amor por la serie en las redes sociales y manteniendo viva la llama de la esperanza para una posible continuación de una de las producciones más impactantes y polémicas de la televisión moderna.

