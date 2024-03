Garfield: Nuevos pósteres de la película revelan al papá del icónico gato

Ya llevamos casi un tercio del 2024 y la animación se prepara para continuar la excepcional racha del año pasado. Tras Kung Fu Panda 4 - 65% y la devastadora Mi Amigo Robot - 98%, tendremos Garfield - Fuera de Casa, el siguiente filme del icónico gatito amante de la lasaña y enemigo de los lunes. Para recordamos su próximo estreno, se han lanzado nuevos pósteres de este largometraje.

¿De qué trata la película 'Garfield: Fuera de Casa'?

Dirigida por Mark Dindal, responsable de Las Locuras del Emperador - 85% y Chicken Little - 36%, Garfield: Fuera de casa contará cómo el personaje titular se ve enredado en un atraco de alto riesgo. Tras vivir toda clase de comodidades como un gato casero, él y su canino compañero Odie, se ven forzados a conocer la rudeza de la vida callejera cuando Vic, el papá del felino, vuelve inesperadamente para reclutarlo en una misión.

En los nuevos pósteres, podemos ver al mismo Vic y a Otto, un bisonte que será un aliado del protagonista. Pero también tenemos un vistazo a Jinx, quien parece será la gatuna villana de la historia junto con los perros Nolan y Roland. Todo indica que estamos ante una descabellada película más al estilo de La vida secreta de tus mascotas.

En español, Garfield recibirá voz de Memo Villegas mientras que en la versión en inglés lo hará Chris Pratt. Se trata del más reciente intento de llevar al personaje, que se originó en una tira de historietas, al cine. Esto después del divisivo filme en live-action y animación fotorrealista de 2004 y su más infame secuela de dos años después. Habrá que ver si el público todavía cae ante el encanto del gato.

Con el furor que el medio ha recibido en los últimos dos años, no sería una sorpresa que Garfield: Fuera de casa resultara un éxito. Después de todo, el año pasado Super Mario Bros. La Película - 75% sorprendió al convertirse en la película más taquillera de la primera mitad de 2023 y esa también contó con Pratt como protagonista. Así que no queda más que esperar a ver si la aventura logra cautivar.

Nuevos pósteres de 'Garfield: Fuera de casa'. (Crédito: Sony)

Después de esta entrega la animación para el público más familiar tendrá que esperar hasta junio para dos de las secuelas más esperadas de 2024. Se trata de IntensaMente 2 y Mi Villano Favorito 4, de Pixar e Illumination, propuestas que esperan dominar el verano y llevar al público al cine. Así que vayan marcando el calendario porque habrá mucho por ver.

¿Cuándo de estrena 'Garfield: Fuera de casa'?

Garfield: Fuera de casa llegará a cines el 30 de abril. El filme será el primero de la división de animación de Sony para este año mientras que el segundo será Harold and the Purple Crayon. Después de estos dos, se espera que el estudio tenga lista Spider-Man: Beyond the Spider-verse a más tardar en la segunda mitad de 2025, pero no se ha confirmado fecha de estreno para esta secuela.

