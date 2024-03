Denis Villeneuve dice que Zendaya será una gran directora de cine

Zendaya es una de las luminarias definitivas de Hollywood en los últimos años. Alguien que ha escalado con gracia la montaña de la industria, convirtiéndose en uno de los referentes juveniles más destacados. Durante su reciente estancia en The Director's Cut - A DGA Podcast, Denis Villeneuve reconoció el trabajo de Zendaya y no sólo la admira como actriz, también afirma que en el futuro será una gran directora.

No te pierdas: Kinds of Kindness, la nueva película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, presenta su primer tráiler

Ascenso imparable

Zendaya comenzó su carrera como modelo infantil y luego saltó a la fama en la televisión con su papel protagónico en la serie de Disney Channel Shake It Up (2010-2013). A partir de entonces, ha demostrado su versatilidad y talento en una variedad de proyectos. Es conocida por su habilidad para elegir papeles diversos y desafiantes que abordan temas importantes y relevantes. Su papel en la serie dramática de HBO, Euphoria, la catapultó aún más hacia el reconocimiento crítico, ganando un premio Emmy por su interpretación como protagonista.

Zendaya en la premiere de Dune 2 (Fuente: Teen Vogue)

Además, ha incursionado en el cine con roles destacados en películas como Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de Casa, donde interpreta a MJ, ganando elogios por su actuación. Fuera de la actuación, Zendaya también ha incursionado en la música, lanzando su álbum debut homónimo en 2013 y colaborando con artistas de renombre. Por su parte, Denis Villeneuve habla sobre lo atenta que fue en el set de Dune 2, siempre escuchándolo, incluso sin decir nada, hablando sobre su gran potencial como directora:

Te invitamos a leer: The Late Night with the Devil: Protagonista revela conexión de su personaje con el Joker de Heath Ledger

Ella es brillante... siempre estaba en el set. Incluso cuando no estaba filmando escenas... simplemente sentada entre Greig Fraser y yo y escuchando.

Zendaya en la premiere de Dune 2 en México (Fuente: Glamour)

Zendaya como Chani en Dune 2 (Fuente: Legendary)

También puede interesarte: Critican a Duna: Parte 2 por falta de inclusión de personas de Medio Oriente y el Norte de África