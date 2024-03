The Late Night with the Devil: Protagonista revela conexión de su personaje con el Joker de Heath Ledger

The Late Night with the Devil se encuentra en boca de todos. La película, protagonizada por David Dastmalchian, se robó la atención de las redes sociales gracias a su impresionante tráiler y excelentes reacciones de la crítica y los fans que ya tuvieron la oportunidad de verla en Estados Unidos. En entrevista con The Hollywood Reporter, Dastmalchian habla sobre la interesante inspiración detrás de su personaje.

¿De qué trata The Late Night with the Devil?

Un metraje encontrado nos remonta al Halloween de 1977. Un talk show nocturno emite su programa más ambicioso, con el presentador Jack Delroy (Dastmalchian) entrevistando a una parapsicóloga y a una joven sobreviviente de suicidio en una inglesia satánica. Pero el ingenuo Delroy, ávido de espectadores para el programa, no sabe que se enfrentará a fuerzas malignas más grandes que su comprensión.

[dailymotion title="Late Night with the Devil | Tráiler oficial" image="https://s1.dmcdn.net/v/W0D7s1c0XnuMVq1S5/x180" duration="150"]x8vo5py[/dailymotion]

¿Qué dijo Dastmalchian sobre la inspiración para su personaje en The Late Night with the Devil?

En entrevista, David explica que los directores de la película le sugirieron estudiar a Don Lane, un famoso presentador de televisión, para el personaje de Jack. Cabe mencionar que Heath Ledger se inspiró de la famosa conversación entre Lane y Tom Waits, por lo que hay una interesante conexión de Dastmalchian con el Guasón de Heath, un curioso círculo en el que las influencias se conectan.

Los hermanos Cairnes me enviaron un montón de imágenes que acumularon de Don Lane. Era el Johnny Carson de la televisión australiana. Hizo esta famosa entrevista con Tom Waits, y mucha gente piensa que Heath Ledger se inspiró en ella para su interpretación del Joker. [La probabilidad de inspiración compartida] es genial, y también es la naturaleza cíclica de ser un narrador y el extraño camino que se sigue.

¿En qué otros proyectos ha participado David Dastmalchian?

La carrera de David despegó en 2008 cuando fue elegido para interpretar al personaje de Thomas Schiff en Batman: El Caballero de La Noche - 94%, dirigida por Christopher Nolan. Desde entonces, ha aparecido en una serie de películas y programas de televisión, incluyendo El escuadrón suicida - 91%, Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%, Blade Runner 2049 - 88% y Duna - 75%.

Dastmalchian es reconocido por su capacidad para sumergirse en roles diversos y a menudo complejos, demostrando su talento en la interpretación de personajes atormentados y poco convencionales. Su trabajo ha sido elogiado tanto por la crítica como por el público, ganando elogios por su habilidad para capturar la profundidad emocional de sus personajes.

Además de su trabajo en la pantalla, Dastmalchian es un escritor talentoso, habiendo escrito varios cómics aclamados, incluyendo Count Crowley: Reluctant Midnight Monster Hunter y The Dark Horse. Su influencia en la industria del entretenimiento sigue creciendo, y su dedicación a su oficio y su pasión por contar historias lo han convertido en un talento imprescindible en Hollywood.

