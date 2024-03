The Late Night with the Devil: ¿Cuándo se estrena en México la aterradora película que Stephen King elogió?

Late Night with the Devil es la nueva película de Cameron Cairnes y Colin Cairnes, quienes durante mucho tiempo han tratado de hacerse un lugar digno en el cine de terror. Y tal parece que este proyecto los llevará mucho más lejos que sus otros trabajos. El primer tráiler llegó a las redes hace varios días y rápidamente captó la atención de los fanáticos del género. Aquí te contamos todo lo que se sabe respecto a su estreno en México.

¿De qué trata The Late Night with the Devil?

En el año 1977, durante una transmisión en vivo de televisión, un inesperado giro de los acontecimientos desencadena una serie de eventos catastróficos que tendrán repercusiones devastadoras en todo el país. Lo que comienza como una rutinaria emisión de un talkshow nocturno, se convierte en una pesadilla cuando algo sale terriblemente mal, desatando una fuerza oscura y desconocida en los hogares de millones de espectadores. En medio del caos y la confusión, la presencia del diablo se hace palpable, infiltrándose en las mentes y los corazones de quienes presencian el horror desde la comodidad de sus salas de estar.

The Late Night with the Devil es protagonizada por David Dastmalchian, quien se une a este proyecto de corte más independiente para dar sentido a una historia terrorífica que hasta el propio Stephen King aprobó hace algunos meses. Esto fue lo que dijo en redes: “Es absolutamente brillante. No pude apartar la mirada. Sus resultados pueden variar, como dicen, pero los insto a que la vean cuando puedan.”

Fecha de estreno en México de The Late Night with the Devil

La película se encuentra disponible en la cartelera estadounidense desde el 22 de marzo, además, llegará a streaming el 19 de abril. Para México no existe fecha de estreno todavía.

The Late Night with the Devil y las críticas por su uso de IA

Tras el lanzamiento del tráiler, los usuarios de las redes sociales criticaron el avance al descubrirse que contiene imágenes generadas con IA. Lo anterior desató una gran polémica que los directores no pudieron ignorar, tomando la decisión de lanzar un comunicado a través de Variety en el que aclaran el uso que se le dio a la inteligencia artificial:

En conjunto con nuestro increíble equipo de diseño de producción y gráficos, quienes trabajaron incansablemente para darle a esta película la estética de los años 70 que siempre habíamos imaginado, experimentamos con IA para tres imágenes fijas que editamos más y finalmente aparecen como intersticiales muy breves en la película. Nos sentimos afortunados de haber contado con un equipo de producción tan talentoso que hizo todo lo posible para ayudar a darle vida a esta película.

El uso de la Inteligencia Artificial en Hollywood ha generado críticas debido a preocupaciones sobre la pérdida de empleos para profesionales humanos, la homogeneización de contenido creativo y la posible manipulación del público. Algunos argumentan que la IA podría desplazar a guionistas, editores y otros trabajadores del cine, erosionando la diversidad y calidad artística.

Existe también inquietud sobre cómo la IA podría influir en la percepción y comportamiento de la audiencia, socavando la autenticidad del arte cinematográfico, problemática que por el momento no tiene regulaciones tan fijas, pero mismas que se observarán con el tiempo.

