Sharon Stone quiso hacer una película de Barbie en los 90 pero la expulsaron del estudio

Barbie - 88% fue un éxito total en la taquilla mundial. La película, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, recaudó US $1.445 mil millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores triunfos del año pasado y el establecimiento de su directora como una mujer de blockbusters. Pero en el pasado también hubo intentos de hacer películas capaces de deconstruir a la muñeca Barbie. Sharon Stone, en entrevista con Dana Carvey y David Spade para el podcast Fly on the Wall, revela que en los noventa quiso hacer una cinta de Barbie, pero su visión fue humillada y desechada por el estudio.

¿De qué trata Barbie de Greta Gerwig?

En un mundo de ensueño donde la perfección es la norma y cada día es una celebración de alegría y color, reside Barbie, una figura extraordinaria. Sin embargo, su insaciable curiosidad y su autenticidad genuina la impulsan a plantear preguntas incómodas que desafían la utopía de su hogar en Barbieland. Cuando descubre que su habilidad para apoyarse en los talones y tener los pies planos le otorga una fuerza única, se aventura audazmente hacia el mundo real. Ken, su fiel compañero de aventuras, se une a ella en esta emocionante odisea, donde juntos exploran el verdadero significado de la diversidad y la individualidad.

La película ofrece una visión que toma los elementos más representativos de Barbie y critica de manera satírica, presentando una perspectiva feminista, de acuerdo con las narrativas y valores del siglo XXI. Por su parte, Sharon Stone quiso hacer algo similar en los noventa, pero fue un fracaso:

Fui al estudio para intentar hacer Barbie con un productor y tenía al entonces director ejecutivo de Mattel de mi lado. Nos echaron del estudio. Me dijeron: '¿Por qué tomarías este ícono estadounidense y tratarías de destruirlo? ¿Qué te pasa?' Recibí un sermón y una escolta hasta la puerta.

¿Qué otras películas ha protagonizado Sharon Stone?

Stone comenzó su carrera en la década de 1980, apareciendo en papeles secundarios en películas como Recuerdos - 72% de Woody Allen e Irreconcilable Differences. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando Stone alcanzó la fama internacional con su actuación en Atracción Fatal - 78%, donde interpretó a la seductora y misteriosa Catherine Tramell. Esta película la catapultó al estrellato y la convirtió en un símbolo sexual en la cultura popular.

A lo largo de los años, Stone ha demostrado su presencia como actriz, participando en una amplia gama de proyectos cinematográficos. Desde dramas hasta comedias, ha dejado su huella en películas como Casino - 80%, dirigida por Martin Scorsese, donde interpretó a Ginger McKenna, entre otras.

Además de su trabajo en el cine, Stone también ha incursionado en la televisión, protagonizando la serie de HBO, The New Pope, y apareciendo en otras producciones televisivas. También ha sido reconocida con numerosos premios y nominaciones, incluyendo un Globo de Oro y una nominación al Premio de la Academia. Su talento, belleza y presencia en pantalla la han convertido en una de las actrices más influyentes de su generación, y su legado en la industria del entretenimiento perdura hasta el día de hoy.

