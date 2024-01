Jeffrey Epstein: ¿Qué celebridades están vinculadas a los documentos y por qué?

Esta semana el caso Epstein volvió a ser tendencia luego de que la justicia de Nueva York hiciera públicos los primeros dos lotes de una serie de documentos relacionados con la red de tráfico y abusos orquestada por el magnate financiero Jeffrey Epstein y su amante Ghislaine Maxwell. Dichos documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las tantas mujeres que acusaron a Epstein de cometer abusos en sus residencias de Florida, contra Ghislaine Maxwell, quien actualmente está cumpliendo una condena de 20 años tras ser hallada culpable de colaborar en el reclutamiento de las víctimas de su compañero y participar en su abuso.

Te invitamos a leer: Jeffrey Epstein: Asquerosamente Rico ya tiene calificación de la crítica

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 bajo cargos de tráfico sexual de menores. Se le acusaba de haber abusado sexualmente de numerosas mujeres jóvenes en sus residencias en Nueva York y Florida. Epstein ya había enfrentado acusaciones similares en el pasado, pero en 2008 logró un acuerdo de culpabilidad en Florida que le permitió evitar cargos federales más graves. El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La causa oficial de su muerte fue declarada como suicidio por ahorcamiento. Su muerte generó controversia y especulaciones, ya que ocurrió mientras estaba bajo custodia federal y debía enfrentar un juicio por los nuevos cargos.

La salida de estos documentos a la luz inevitablemente despertó el morbo entre la gente por saber los nombres de las celebridades implicadas de alguna u otra forma en el caso. Fuera del mundo del entretenimiento, el expresidente Bill Clinton, el Príncipe Andrés y el físico Stephen Hawking fueron algunas de las figuras públicas que aparecían mencionadas en los reportes: en el caso de Clinton, BBC.com reporta que los archivos señalan que Clinton viajó en el avión de Epstein en lo que se describieron como viajes humanitarios a África a principios de la década de 2000, aunque dijo que luego cortó los lazos con él. La BBC también señala que los archivos incluyen referencias a Johanna Sjoberg, quien afirmó que el Príncipe Andrés le tocó el pecho mientras estaba sentado en un sofá dentro del apartamento de Epstein en Manhattan en 2001. En el caso de Hawking, The Guardian publicó que el nombre del difunto físico de Cambridge se incluyó en un correo electrónico de 2015 en el que Epstein le dijo a Maxwell que ofreciera una recompensa a cualquiera de los “amigos conocidos de la familia” de Giuffre que pudiera demostrar que era falsa una acusación de que Hawking había participado en una “orgía con menores de edad” en las Islas Vírgenes.

Conforme se ha ido desvelando la información, los nombres de algunas de las celebridades más importantes en la industria del entretenimiento han aparecido entre las páginas, como es el caso de Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Bruce Willis y Kevin Spacey , sin embargo, todos ellos solamente son mencionados por algunos testigos en sus declaraciones, y en diferentes situaciones que no implican algún delito. Por ejemplo, uno de los testigos recuerda que Epstein sostenía conversaciones telefónicas con frecuencia, y en una ocasión mencionó: "Oh, esa llamada fue con Leonardo, Cate Blanchett o Bruce Willis". The Independent afirma que la aparición de las estrellas no indica ningún delito ni participación en los crímenes de Epstein y ni Blanchett, DiCaprio, Spacey o Willis han sido acusados de ningún delito o participación en los abusos de Epstein. No obstante, en redes sociales los usuarios consideran que es imposible que los actores no supieran la clase de persona que era Epstein y han condenado que mantuvieran algún tipo de relación con él, incluso si no participaron directamente en alguna de sus reuniones sexuales.

También lee: Stephen Hawking aparece en la temible lista de Jeffrey Epstein

Por otra parte, en redes sociales también ha estado sonando mucho que la periodista y conductora de televisión Oprah Winfrey, junto con el renombrado actor Tom Hanks, forman parte de la infame lista de contactos de Epstein, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha salido mencionado en ninguno de los documentos oficiales hasta el momento. La razón de estas especulaciones probablemente se deba a que ambos aparecían en varias de las listas falsas que llegaron a publicarse en internet con anterioridad, las cuales cabe aclarar no vienen de una fuente confiable. A raíz de esto, ambos tomaron medidas inmediatamente cerrando los comentarios de sus redes sociales y se espera que en los siguientes días emitan un comunicado para poder limpiar su nombre y reputación.

Los que si aparecen mencionados en los documentos son el director y productor George Lucas, Cameron Diaz, Michael Jackson, y la modelo Naomi Campbell . Sin embargo, es importante volver aclarar que de momento todas son simples menciones que no muestran algún tipo de relación, conexión o vínculo con los delitos cometidos por Jeffrey Epstein, y de ninguna manera se ha compartido de manera pública ninguna lista de clientes o de personas que asistían a las fiestas en la isla privada. Todo esto puede dar un giro en los siguientes días cuando se libere el resto de archivos, pero por ahora el uso amarillista que se le ha dado a la información ha hecho parecer que se ha destapado toda una red de tráfico en la que están implicados celebridades de todo tipo cuando no es el caso. Todo es información que en su mayoría ya se había dado a conocer en reportajes o documentales del caso.

No te vayas sin leer: Acusan al documental Jeffrey Epstein: Asquerosamente Rico de no incluir a las mujeres negras de la historia