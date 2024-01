Patrick Stewart dice que grabar sus escenas en Doctor Strange 2 fue frustrante y decepcionante

Ha pasado algún tiempo desde que vimos a Patrick Stewart como Charles Xavier en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88%, película que funcionó como un puente para conectar con personajes Marvel de otras franquicias. Lamentablemente, las cosas no fueron lo que Patrick esperaba. En entrevista con Josh Horowitz, el veterano actor confiesa que su estancia en la filmación fue desagradable, muy diferente a lo que creyó que iba a ser en un principio.

De acuerdo con Stewart, sus secuencias en Doctor Strange 2 las grabó completamente sólo, es decir, no tuvo actores con los cuales interactuar de forma directa. Esta situación le causó una mala experiencia y en la reciente entrevista declaró que hacer el trabajo fue “frustrante y decepcionante” y que “así ha sido, que los últimos años han sido desafiantes”, refiriéndose al panorama en general.

Fuente: Marvel Studios

Los estudios de Hollywood a menudo recurren a la grabación de escenas por separado y luego a la incorporación de efectos visuales durante la postproducción por razones de logística y eficiencia. Esta práctica puede ser necesaria para gestionar horarios ajustados de actores principales, coordinar la disponibilidad de locaciones y realizar tomas complejas sin interrupciones. Sin embargo, esta técnica puede resultar frustrante para los actores, ya que implica que interpretan sus líneas y reacciones sin interactuar directamente con sus compañeros de reparto o con el entorno real. La falta de interacción física y la representación frente a fondos verdes pueden dificultar la conexión emocional y la autenticidad en la actuación, generando un desafío adicional para los intérpretes que buscan crear momentos genuinos en pantalla.

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Stephen se enfrenta a consecuencias inesperadas y desafíos que amenazan con romper la estructura misma del multiverso. En su búsqueda para corregir el desequilibrio y enfrentarse a nuevas y poderosas fuerzas oscuras, Strange se ve obligado a colaborar con inesperados aliados, incluida la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen. La película promete explorar dimensiones alternativas, desatar magia sin límites y sumergirse en elementos de horror, llevando al MCU por territorios inexplorados y potencialmente alterando la realidad conocida.

Personaje inolvidable

Ahora bien, Patrick Stewart ha dejado un impacto duradero en el papel de Charles Xavier, también conocido como el Profesor X, en las películas de la franquicia X-Men. Desde su primera aparición en X-Men - 81%, Stewart ha personificado magistralmente al líder y mentor de los mutantes con una presencia carismática y una profundidad emocional. Su interpretación ha trascendido las expectativas de los fanáticos de los cómics, estableciendo un estándar alto para la representación de personajes icónicos en adaptaciones cinematográficas.

El Profesor X de Patrick Stewart ha sido el ancla moral y emocional de la franquicia, y su actuación ha sido fundamental para dotar al personaje de una complejidad y humanidad que va más allá de sus habilidades mutantes. El actor ha sido elogiado por su habilidad para transmitir la sabiduría, la compasión y la autoridad del personaje de una manera auténtica. A lo largo de las diversas entregas de X-Men, Stewart ha contribuido significativamente a la longevidad y el atractivo perdurable de la franquicia, dejando un legado indeleble como uno de los rostros más emblemáticos del cine de superhéroes.

La inclinación del Universo Cinematográfico de Marvel hacia el multiverso responde a varias razones estratégicas y creativas. En primer lugar, el concepto del multiverso ofrece una manera ingeniosa de expandir y conectar historias de personajes de manera novedosa. Al introducir diversas realidades alternativas, el MCU puede explorar variantes de personajes icónicos, permitiendo a los cineastas y escritores experimentar con nuevas narrativas y enfoques, al tiempo que mantienen un hilo conductor que conecta estas historias.

Además, el uso del multiverso permite a Marvel Studios abordar la fatiga del género y mantener la frescura en su narrativa. La introducción del multiverso brinda la oportunidad de revitalizar personajes, reinventar tramas y ofrecer giros sorprendentes, lo que mantiene el interés de la audiencia a lo largo del tiempo. Este enfoque también permite la inclusión de personajes y elementos de otras propiedades de Marvel, ya sea de cómics, programas de televisión o películas anteriores, creando un tejido narrativo más complejo y emocionante que mantiene a los fanáticos comprometidos con el vasto y en expansión universo cinematográfico de Marvel.

