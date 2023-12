Los Anillos de Poder: se revela nuevo actor de Sauron para la segunda temporada

El año pasado la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90% tuvo su lanzamiento, y la primera temporada giraba en torno a descubrir la identidad oculta de Sauron, el nigromante y lugarteniente del oscuro Señor Morgoth en la Primera Edad. La serie desorientó a la audiencia al presentar varios personajes como posibles Sauron, entre ellos, un mago desconocido con amnesia, una hechicera del Este y el líder de los Orcos, Adar. Finalmente, se desveló que Halbrand (interpretado por Charlie Vickers), era el verdadero Sauron, e información reciente indica que hay un actor nuevo para dar vida al personaje en la segunda temporada.

En la mitología de J.R.R. Tolkien , Sauron es un poderoso y malévolo ser, especialmente en las obras El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Inicialmente, Sauron era un Maiar, una especie de espíritu angelical en la mitología de Tolkien. Sin embargo, fue seducido por Morgoth, el principal antagonista en El Silmarillion, y se convirtió en su lugarteniente.

Sauron es conocido por su habilidad en la artesanía y la forja de anillos mágicos. Creó el Anillo Único para controlar a los portadores de los demás anillos y ejercer un dominio total sobre la Tierra Media. Su deseo de poder y dominio lo llevó a convertirse en el principal antagonista en la lucha contra las razas libres de la Tierra Media. A lo largo de las eras, asumió varias formas, siendo su forma más conocida la de las películas, el Ojo de Sauron, que representa su vigilancia constante sobre el Anillo Único.

La serie Los Anillos de Poder detalló cómo Halbrand ejerció su influencia sobre Celebrimbor para forjar los primeros tres anillos élficos antes de huir del cautiverio de Galadriel debido a su traición. Ahora, los seguidores se preguntan cómo Halbrand regresará para culminar la creación de los Nueve Anillos de los Hombres y los Siete Anillos de los Enanos con su influencia malévola, ahora que su secreto ha salido a la luz.

Ahora, según Fellowship of Fans, la forma original de Sauron será interpretada por el actor del sur de Asia, Gavi Singh Chera. Este actor dará vida al Sauron original antes de adoptar la forma de Halbrand. Dado que los escritos de Tolkien han pintado a Sauron como un maestro del cambio de forma, tiene sentido que veamos a otra encarnación del mismo personaje.

🚨EXCLUSIVE: Gavi Singh Chera will play ‘SAURON’ in THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER Season 2.



He will play the original form version of the character which is meant to be “angelic” and “ethereal” per sources.#TheRingsOfPower #TROPspoilers pic.twitter.com/xudJ3vbY7Y