Zack Snyder dice que está cansado de las películas de superhéroes

El cine de superhéroe ha permanecido con nosotros durante varios años, llevándose las mejores taquillas del mundo y alterando para siempre las formas de consumir séptimo arte (aunque algunos no lo consideren como tal). Zack Snyder, quien hace tiempo dio forma a algunas de las películas más espectaculares del género, se entrevista con The Atlantic para declarar que hasta él mismo ya está cansado de los superhéroes. ¿Acaso estamos llegando a un punto sin retorno?

Zack Snyder es un director de cine y productor estadounidense conocido por su enfoque distintivo en películas de acción y superhéroes. Comenzó su carrera dirigiendo videos musicales y anuncios publicitarios antes de hacer su debut en la dirección de largometrajes con la película Amanecer de los muertos, una remake del clásico de George A. Romero. Sin embargo, fue con su participación en el universo cinematográfico de DC Comics que Snyder dejó una marca indeleble en la industria del cine. Dirigió El Hombre de Acero - 55% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, películas que reflejan su estilo visual distintivo, caracterizado por secuencias de acción intensas, composiciones visuales estilizadas y una paleta de colores sombría.

Pero aunque Snyder tenga una amplia trayectoria con los superhéroes, la situación ha llegado a un punto en el que ya no considera que las películas de este estilo cuenten historias realmente sólidas.

Tengo el mismo cansancio. Nadie cree que va a ver una película única de superhéroes.

El estilo de Zack Snyder se ha asociado a menudo con un enfoque más oscuro y visualmente impactante en comparación con otras películas de superhéroes. Su visión épica y estilizada se refleja en películas como 300 - 60% y Watchmen, Los Vigilantes - 65%. Snyder es también conocido por su uso de efectos visuales impresionantes y su capacidad para visualizar escenas de acción emocionantes. Su enfoque distintivo ha generado seguidores leales, aunque también ha sido objeto de controversia, especialmente en cuanto a la duración y la tonalidad de sus películas.

En los últimos años, ha surgido una percepción de fatiga en torno al cine de superhéroes, alimentada por la saturación del mercado con numerosas películas y adaptaciones de cómics. A medida que los estudios cinematográficos han apostado fuertemente por franquicias de superhéroes, algunos espectadores y críticos han expresado preocupaciones sobre la falta de variedad en los temas y estilos cinematográficos. La fórmula predecible de héroes enfrentándose a villanos con amenazas apocalípticas ha llevado a una sensación de repetición y falta de innovación, lo que ha contribuido a una creciente fatiga entre parte del público.

Además, la sobreexposición de ciertos personajes y universos ha llevado a una sensación de agotamiento, donde la audiencia podría sentir que ya ha experimentado suficientes historias de superhéroes. La demanda constante de películas y la interconexión de múltiples tramas en universos cinematográficos amplios pueden hacer que algunas películas pierdan su singularidad. A medida que los estudios exploran nuevas formas de abordar el género, desde enfoques más oscuros hasta enfoques cómicos, queda por ver si estas estrategias pueden revitalizar el interés y mitigar la percepción de fatiga que ha surgido en torno al cine de superhéroes.

El cine de superhéroes ha sido objeto de diversas críticas a lo largo de los años, algunas de las cuales incluyen la falta de originalidad y la previsibilidad en las tramas. Muchos críticos argumentan que algunas películas de superhéroes siguen una fórmula predecible, con héroes que enfrentan amenazas apocalípticas y un arco narrativo que a veces puede parecer estereotipado. La sobreproducción de secuelas y películas conectadas en universos cinematográficos compartidos también ha llevado a críticas sobre la falta de riesgo creativo, con estudios optando por fórmulas seguras en lugar de explorar nuevos enfoques narrativos o estilísticos.

Otra crítica común se centra en la saturación del mercado con películas de superhéroes, lo que ha llevado a una sensación de fatiga entre algunos espectadores. La constante avalancha de lanzamientos puede llevar a la sobreexposición de ciertos personajes y universos, disminuyendo la novedad y la emoción asociadas con el género. Además, algunas críticas señalan la falta de representación diversa en el cine de superhéroes, tanto en términos de género como de diversidad étnica, lo que destaca la necesidad de una mayor inclusión en la industria cinematográfica.

