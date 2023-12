David Ayer dice que el público ahora sólo aplaude los fracasos cinematográficos y no los éxitos

Ya son muy pocos los que miran alguna posibilidad para David Ayer y el lanzamiento de su corte especial de Escuadrón Suicida - 25%, pero hay quienes no pierden la esperanza. La película fue un éxito de taquilla en 2016, sin embargo, pasó a ser un rotundo fracaso entre los más críticos del DCEU, quienes argumentaron que la película estuvo muy mal ejecutada. Lo anterior hizo que Warner no volviera a contratar a Ayer como director en la franquicia y desde entonces no lo hemos visto tener un nuevo éxito en la pantalla grande. Ahora el cineasta afirma que la gente ya no celebra los triunfos de las películas, sólo los tropiezos.

Escuadrón Suicida fue el tercer intento de Warner Bros. al momento de consolidar su universo cinematográfico. Con esta película intentaron hacer algo que Marvel Studios no ha hecho, conceder una aventura a sus chicos malos, no obstante, el manejo inadecuado del proyecto terminó en un desastre que los fans no pueden olvidar. A casi siete años desde el lanzamiento, la cinta continúa provocando terror entre los seguidores más apasionados que en algún momento soñaron con algo bueno para este grupo de personajes.

En la actualidad, el cine de superhéroes se ha convertido en uno de los más vistos y a la vez criticados. En redes sociales se ha observado el surgimiento de legiones de haters que en general celebran los fracasos del cine y no los éxitos; para todo el mundo, David Ayer tiene algunas palabras sobre el séptimo arte en general, así lo escribió en X:

Recuerdo un tiempo antes. Una época en la que el público aplaudió el éxito. No celebrar los fracasos. Cuando el cine significaba maravilla y magia. No es un medio de ataque. Cuando se disfrutaban las películas. No se realizó ingeniería inversa con la esperanza de encontrar munición para atacar. Aplaudo a todos mis colegas de la industria. Aplaudo a toda la gente que trabaja en el cine. Celebro a aquellos que tienen el coraje de compartir una parte de sí mismos con el mundo.

