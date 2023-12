Actor de Smallville es investigado por las autoridades por una declaración polémica

El actor John Schneider, conocido por su papel como Jonathan Kent en la exitosa serie Smallville, se encuentra en el centro de una creciente controversia debido a una serie de comentarios que realizó en las redes sociales recientemente. Esta figura icónica de la televisión ha desencadenado una investigación por parte de las autoridades, incluyendo al Servicio Secreto.

Schneider, quien también ganó fama por su participación en Dukes of Hazzard y que apareció en un total de 114 episodios de Smallville entre los años 2001 y 2011, hizo un llamado enérgico y controversial en sus redes sociales que ha dejado a muchos atónitos. De acuerdo con un informe de Deadline, el actor instó públicamente a la pena de muerte para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como para su hijo Hunter, en una publicación que rápidamente eliminó después de compartirla.

John Schneider en Smallville

El conflicto se originó cuando el presidente Biden compartió una publicación que afirmaba:

Trump representa muchas amenazas para nuestro país: el derecho a elegir, los derechos civiles, los derechos de voto y la posición de Estados Unidos en el mundo. Pero la mayor amenaza que representa es para nuestra democracia. Si la perdemos, lo perdemos todo.

La respuesta de Schneider fue sorprendente:

Señor Presidente, creo que es culpable de traición y debería ser públicamente ejecutado. Lo mismo para su hijo. ¿Cuál es su respuesta? Atentamente, John Schneider.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Servicio Secreto han emitido declaraciones públicas sobre el asunto. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indican que se encuentra en una etapa preliminar.

Expertos legales han señalado que los comentarios de Schneider podrían considerarse como una amenaza, y en caso de que se presenten cargos criminales, podría enfrentar graves consecuencias, incluyendo hasta cinco años de prisión y una multa de US $250,000.

No obstante, se espera un debate legal sobre si los comentarios de Schneider constituyen una amenaza real o simplemente una expresión de sus opiniones políticas en un momento de gran polarización en el país. Schneider, quien previamente estuvo en el centro de atención debido a una disputa de pensión alimenticia con su ex esposa que resultó en una breve estadía en prisión, ha estado fuera del foco mediático desde el final de Smallville. Tras su participación en la serie, participó en el programa Dancing with the Stars y ha tenido algunos papeles menores en cine y televisión.

Este incidente ha generado un debate en las redes sociales y en la opinión pública sobre los límites de la libertad de expresión en un momento en que la política estadounidense está marcada por una fuerte división. La investigación en curso arrojará luz sobre la gravedad de los comentarios de Schneider y su posible implicación legal en este asunto.

John Schneider en Smallville

John Schneider interpretó el papel de Jonathan Kent, el padre adoptivo de Clark Kent, quien posteriormente se convertiría en el icónico superhéroe Superman. El papel de Jonathan Kent era fundamental en la historia de Smallville. Era un granjero de Kansas, junto con su esposa Martha Kent, que descubría a un joven Kal-El después de que su nave espacial aterrizara en la Tierra. Junto a Martha, criaron al pequeño como su propio hijo, inculcándole valores morales y ayudándole a comprender y controlar sus extraordinarios poderes.

Jonathan Kent era un hombre honesto y trabajador, un pilar de la comunidad de Smallville. Su relación con Clark era central en la serie, ya que le proporcionaba orientación y apoyo mientras el joven aprendía a lidiar con sus habilidades sobrenaturales y se convertía en el héroe que todos conocemos como Superman.

El personaje de Jonathan Kent representaba la moralidad y la responsabilidad, y su papel en la serie contribuyó en gran medida a la evolución del personaje de Clark Kent en su camino hacia convertirse en el defensor de la justicia y la verdad que es conocido en todo el mundo. La actuación de John Schneider como Jonathan Kent fue esencial para el éxito y la profundidad emocional de Smallville.

