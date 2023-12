Michael Mann se declara fan de los Guardianes de la Galaxia

En una industria donde se ha puesto de moda que directores laureados critiquen el cine de superhéroes, la perspectiva matizada de Michael Mann resulta un soplo de aire fresco en un ambiente comúnmente enrarecido por estos desencuentros. Sin caer en descalificativos genéricos, la visión conciliadora del director de El Último de los Mohicanos - 94% reconoce la destreza narrativa de ciertas películas del género, aunque este sea un territorio que él no esté dispuesto a explorar.

La tripulación del Benatar ha entrado al chat

En un episodio reciente del podcast del medio The Discourse de The Playlist, el legendario cineasta compartió ideas sobre su próximo proyecto, Ferrari - 47%, y sus opiniones sobre el género de superhéroes, particularmente del gigante, Marvel Studios. Aunque su laureada filmografía se encuentra lejos de estar asociada con el mundo de los superhéroes, su opinión favorable de la saga de los Guardianes de la Galaxia - 91% se suma al debate público en curso sobre el mérito artístico de las películas de superhéroes.

Mann, un director que constantemente ha elegido proyectos que resuenan con él en un nivel profundo, habló sobre su filosofía cinematográfica y afirmó: "Sólo hago películas que me apasionan y que me colocaron un poco más en la frontera… Ahí es donde hago mi mejor trabajo. Me gustaría ser un director viajero, ir de película en película, pero no creo que sea muy bueno en eso”.

Michael Mann junto a Adam Driver en el set de Ferrari.

En gustos se rompen estereotipos de géneros

Si bien admitió que la rutina no alimenta su creatividad, Mann se apresuró a enfatizar que su aversión por las películas de superhéroes no proviene de una aversión fundamental por el género. Su sorprendente aprecio por la creación del ahora dirigente de DC Films, James Gunn, desafía la noción de que todos los cineastas de autor descartan las películas de Marvel.

Creo que Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, no necesariamente esta última, sino las dos anteriores, realmente han funcionado y me encanta verlas. Y la razón por la que funcionan es porque tienen una estructura de historia realmente bien hecha detrás de ellas. Así que es emocionante en el sentido de poder expandirse hacia el mito de esa manera y crear [un nuevo] mito. Creo que es un medio muy interesante. No digamos algo que quiero hacer. Quiero hacer un proyecto de ciencia ficción, pero no sobre superhéroes.

Esta postura resulta más abierta hacia el género de superhéroes de lo que uno podría esperar de un director de su calibre. Aunque para muchos esta opinión, especialmente a estas alturas del género de superhéroes, pudiera caer en una obviedad, lo cierto es que esta validación es aún necesaria. Y no porque los millones de dólares recaudados por Marvel y DC lo necesiten, sino para clarificar, una vez más, que la cultura pop es, de hecho, cultura.

El regreso del mejor Mann

Mientras los fans de los héroes encapuchados pudieran especular sobre la posibilidad de que directores de la importancia de Mann dirija un proyecto de Marvel, él mismo ha dejado en claro que una película como Avengers: Secret Wars no está en sus planes. En cambio, Mann insinuó que la secuela de Fuego contra Fuego - 86% es algo que lo apremia en verdad, un proyecto que ha despertado gran atención y anticipación por parte de los seguidores de la película original.

Por el momento, es Ferrari la cinta se prepara para su estreno el 25 de diciembre, misma que ya cuenta con expectativa propia y se prevén nominaciones para su protagonista, Adam Driver. Si bien es posible que Mann no se ponga una capa en el corto plazo, su reconocimiento de los méritos dentro del panorama de los superhéroes desafía las nociones preconcebidas y resalta la naturaleza evolutiva de la narración cinematográfica.

