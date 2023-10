Después de más de cuatro décadas de matrimonio, Meryl Streep se separa de esposo

¡Este es el fin de otro matrimonio! Durante más de cuatro décadas, Meryl Streep y Don Gummer parecían personificar la solidez en una industria donde las relaciones a menudo son efímeras. Sin embargo, después de 45 años de matrimonio, esta pareja ha anunciado su separación. La noticia ha conmovido a los seguidores de Streep, quienes siempre vieron en esta relación un ejemplo de amor duradero en un mundo a menudo efímero.

La unión de Streep y Gummer se forjó en 1978 y ha resistido las pruebas del tiempo, lo que es una rareza en la industria del entretenimiento. A lo largo de su matrimonio, la pareja tuvo cuatro hijos y, más recientemente, cinco nietos. La noticia de su separación marca un nuevo capítulo en sus vidas y ha llevado a muchos a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en un mundo en constante cambio.

La separación de Meryl Streep y Don Gummer se ha extendido rápidamente por los medios y ha dejado a los seguidores de la icónica actriz conmocionados y sorprendidos. Aunque se habían mantenido en gran medida alejados de los titulares de los tabloides a lo largo de su relación, esta separación se ha convertido en una noticia inesperada que ha inspirado todo tipo de reacciones en las redes sociales y entre los admiradores de la estrella de cine.

Meryl Streep en No miren arriba (2021), Netflix.

Aunque Streep ha seguido llevando su anillo de bodas incluso después de la separación, lo que ha despertado la curiosidad de muchos, no significa que la situación haya cambiado. La intérprete de El Diablo Viste a la Moda - 75% fue vista usando su anillo en un evento reciente (Premios Princesa de Asturias 2023), pero este hecho no representa nada, pues de acuerdo a una fuente para Page Six (vía Just Jared): "Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de 6 años y, aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas".

Esta información arroja el pasado 20 de octubre de 2023 sentencia que la decisión de Meryl Streep y Don Gummer de separarse después de 45 años de matrimonio es un hecho. Si bien han estado viviendo separados durante más de seis años, la noticia pública de su separación marca un hito significativo en su relación.

Después de años residiendo en la costa este de los Estados Unidos, la tres veces ganadora del Oscar (Kramer vs. Kramer - 88%, La Decisión de Sophie - 79% y La Dama de Hierro - 51%) adquirió una casa de mediados de siglo en Pasadena en 2017. Esto podría señalar un nuevo comienzo para la icónica actriz en un lugar que representa un cambio geográfico significativo. El último de los avistamientos que tuvo la pareja en público suscito en mayo de 2018, cuando fueron vistos almorzando con amigos de Los Ángeles.

Streep y Gummer son padres de cuatro hijos, cada uno con su propia carrera en el mundo del entretenimiento. Louisa Jacobson, Grace Gummer, Mamie Gummer y Henry Wolfe, todos comparten una herencia artística de renombre. Además, la pareja se ha convertido en abuela y abuelo, compartiendo cinco nietos en total.

¿Quién es Don Gummer?

Meryl Streep, considerada una de las actrices más talentosas y versátiles de todos los tiempos, ha interpretado una amplia variedad de roles en su carrera, algunos tan diferentes como otros (Los Puentes de Madison - 89% o No miren arriba - 74%), pero pocos conocen quién es su exesposo.

Don Gummer es un destacado escultor estadounidense. A lo largo de su carrera, Don Gummer ha creado una amplia variedad de esculturas que han sido exhibidas en galerías y museos en todo el mundo. Sus obras a menudo son el resultado de su interés en la forma, la textura y la materialidad. Gummer trabaja con diversos materiales, incluyendo bronce, aluminio, acero y mármol, y sus esculturas abarcan una variedad de estilos y temas. Su trabajo se caracteriza por su habilidad para combinar formas abstractas y orgánicas, creando piezas que a menudo reflejan la naturaleza y la figura humana.

Aunque la noticia de la separación de Meryl Streep y Don Gummer ha dejado una marca en la vida de la icónica actriz y su familia, también simboliza un nuevo comienzo. Cómo enfrentarán este nuevo capítulo y las decisiones que tomarán en sus vidas individuales son preguntas que quedan por responder. Por ahora, la actriz está en el reparto de la producción de AppleTV Plus en formato de serie antológica, titulada Extrapolaciones - 55%, que tuvo su estreno a medidados de este año.