Britney Spears enfurece con los medios por compartir fragmentos de su autobiografía de forma amarillista

¿Qué revelará? Britney Spears, el ícono del pop y figura icónica de la cultura pop, ha estado en el centro de atención mediática durante gran parte de su vida. Desde sus primeros días como estrella infantil hasta su controvertida tutela legal. Su historia ha sido una de las más seguidas y debatidas en el mundo del entretenimiento. Con el anuncio de sus próximas memorias, The Woman in Me, Spears arroja a la luz una mirada a su oscuro pasado, pero también se defiende contra los titulares y críticas que han surgido tras la publicación de extractos del libro.

¿Qué revelará estas memorias?

Las memorias de Britney Spears prometen ofrecer a los lectores un vistazo a su vida y experiencias como una de las figuras más influyentes de la música pop. La cantante ha compartido revelaciones impactantes sobre su pasado, incluido un aborto durante su relación con Justin Timberlake, el reconocido cantante y actor de películas como Red Social - 96%, El Precio del Mañana - 36% y Amigos con beneficios - 69%. Su entrevista con Diane Sawyer precisa cómo después de su separación con Timberlake también tuvo un "punto de ruptura" en su vida.

El propósito detrás de estas revelaciones, según cantante de éxitos como Baby One Mor Time y Toxic, no es ofender a nadie. En una publicación en Instagram (vía The Hollywood Reporter), la estrella expresó su descontento con los titulares de los medios que considera "tontos". En sus propias palabras, Spears escribió: "¡¡¡El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera!!! Ese era yo entonces… ¡¡¡eso está en el pasado!!! No me gustan los titulares que leo... es exactamente por eso que dejé el negocio hace 4 años”.

Britney Spears cierra su cuenta de Instagram (Fuente: EXA FM).

Es evidente que la cantante se sintió profundamente incómoda y enfurecida con la forma en que la prensa ha manejado los extractos publicados de su libro. Sin embargo, se mantiene firme en su intención de compartir su historia y experiencias. No obstante, pese a la publicación, su cuenta se encuentra desactivada hasta el momento, por lo que no es posible ver esta ni otra publicación de la artista en su cuenta personal de Instagram.

The Woman in Me no es solo un vistazo a su pasado, sino un intento de Britney Spears de lograr un cierre personal y un nuevo comienzo. La cantante reconoce que la mayoría del libro está relacionado con eventos de hace 20 años y que ha seguido adelante en su vida. A pesar de los momentos dolorosos que comparte, espera que el libro ilumine a aquellos que se han sentido solos, heridos o incomprendidos.

Además de las revelaciones sobre su vida personal, The Woman in Me también develó detalles sobre la experiencia de Spears con su padre, Jamie Spears, quien fue su tutor legal durante 13 años (y considerado por muchos como el villano principal de esta historia). La tutela, que finalmente fue levantada en 2021, fue un tema de discusión latente en los últimos años, a tal grado que orquestó el famoso movimiento #FreeBritney, liderado por sus fanáticos.

El libro revela cómo Jamie Spears ejerció control sobre la vida de su hija, incluso criticándola por su apariencia física y haciéndola sentir que nunca era lo suficientemente buena. Para la protagonista de Britney Vs. Spears - 58% y Framing Britney Spears - 100%, esta situación se volvió desgarradora, especialmente en su juventud. Esta violencia tuvo repercusiones en su vida privada y pública, no solo por los eventos que todos ya conocemos y la obligaron a abandonar los escenarios, sino también a un nivel de salud física y mental.

Michelle Williams, actriz y amiga de Britney, narra la versión en audio de The Woman in Me, que se lanzará el 24 de octubre. Este lanzamiento es una parte crucial de la presentación de las memorias de Spears al público, ya que permite que la historia de la cantante se presente en su propia voz y con su propia interpretación.