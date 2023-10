Martin Scorsese rechaza opiniones moralistas sobre 'El Lobo de Wall Street'

El Lobo De Wall Street - 78% es la película más taquillera de Martin Scorsese , a pesar de tener una duración de tres horas. Sin embargo, es una película que tiene detractores que la consideran una fantasía excesiva y excesivamente vulgar de un chico de fraternidad que parece celebrar abiertamente a su protagonista amoral, el corredor de bolsa de Wall Street, Jordan Belfort (interpretado por Leonardo DiCaprio).

Sigue leyendo: A Martin Scorsese no le gusta el término “películas independientes” y explica por qué

En un nuevo artículo de GQ (vía The Hollywood Reporter)que asoció a Scorsese con el actor de Duna - 75% Timothée Chalamet, se le preguntó al director sobre su inclinación por negarse a decirle al público cómo se siente con respecto a los personajes, y mencionó la película de 2014.

Leonardo DiCaprio en 'El lobo de Wall Street' (Imagen: Paramount)

En el caso de El lobo de Wall Street , por ejemplo, me enteré el otro día por un entrevistador que dijo: '¿No estás al tanto de la guerra [por] El lobo de Wall Street ?', entonces dije: '¿De qué estás hablando?' Dijeron: 'Bueno, hubo una gran proyección de la película en la Paramount, para los críticos en Nueva York'. Aparentemente, me dijeron esto, había dos bandos: un bando al que le encantó la película y el otro que estaba furioso, diciendo que yo no adoptaba una postura moral sobre Jordan Belfort. Y uno de los críticos del otro grupo al que le gustó la película dijo: '¿Realmente necesitas que Martin Scorsese te diga que eso está mal?' ¿Realmente necesitas que te diga que eso está mal? Él sabe que está mal.

Chalamet preguntó: “¿Le aburre un poco esa actitud moralista ahora?”

“Creo que es más que aburrido”, respondió Scorsese.

No te pierdas: Martin Scorsese teme que las franquicias tomen los cines: "El contenido es algo que se come y se tira"

De hecho, tales opiniones suenan como un vestigio de las restricciones del Código Hays de los años 1930 y 1940, que ordenaban (entre muchas otras cosas) que toda acción criminal en las películas debía ser castigada, no debían parecer comprensivos y el público debía ser claramente demostrado que el comportamiento inmoral es malo.

Sin embargo, muchos críticos de la época criticaron la película por esa misma razón.

Algunas muestras de las críticas negativas de la película entre los "principales críticos" de Rotten Tomatoes: "Las películas no deberían proporcionar instrucción moral, pero las mejores incorporan filosofías en competencia" y "Sin un centro moral, Wolf parece deleitarse en esta cornucopia de mal comportamiento , " y "Una verdadera orgía de inmoralidad, en la que cada escena plantea el mismo punto sólo de forma cada vez más escandalosa, la acción editada con la habitual exuberancia maníaca de Scorsese pero con un efecto tan monótono".

Para que conste, la reseña original de The Hollywood Reporterfue bastante positiva y El lobo de Wall Street entró en nuestra historia clasificada entre las 10 mejores películas de Martin Scorsese , que incluye Killers of the Flower Moon , que se estrena este fin de semana.

Martin Scorsese

nacido el 17 de noviembre de 1942, es una figura icónica del cine estadounidense, ostentando ciudadanías tanto en Estados Unidos como en Italia. Emergiendo como una luminaria durante la era del Nuevo Hollywood, Scorsese ha sido galardonado con numerosos premios que incluyen un Oscar, cuatro BAFTA y tres Globos de Oro. Además de sus premios, ha sido honrado con distinciones como el AFI Life Achievement Award y el Kennedy Center Honor. Cinco de sus obras maestras han sido reconocidas por la Biblioteca del Congreso por su significado cultural y estético.

Graduado de la Universidad de Nueva York, Scorsese ha trazado una carrera cinematográfica influenciada por sus raíces italoamericanas y su crianza en Nueva York. Su estilo, marcado por el uso intensivo de cámara lenta, representaciones gráficas de violencia y lenguaje crudo, se solidificó con películas como "Mean Streets". Su colaboración con Robert De Niro es legendaria, con películas icónicas como "Taxi Driver" y "Raging Bull". Años más tarde, forjaría una nueva y fructífera asociación con Leonardo DiCaprio, resultando en éxitos como "El Aviador" y "El Lobo de Wall Street".

No te vayas sin leer: Para Martin Scorsese el Barbenheimer salvó el cine