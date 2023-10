Emily Blunt es criticada por un viejo video y pide disculpas

Emily Blunt es una de las actrices más queridas de su generación, pues además de contar con un gran talento, también parece ser una mujer muy accesible, divertida y relajada. De hecho, a pesar de mantener en privado los detalles de su matrimonio, su relación con John Krasinski es muy comentada y admirada por el público. Por supuesto, eso no significa que no cometiera algunos errores de juicio cuando era más joven, pero la intérprete no escapa a esos momentos y prefiere enfrentarlos para demostrar que ha madurado desde entonces, como ahora que pidió disculpas públicas luego de que sus fans dieran a conocer un video de hace más de una década donde criticó el cuerpo de una mujer.

El Diablo Viste a la Moda cambió la carrera de Emily Blunt

Como muchas actrices en Inglaterra, Emily Blunt comenzó su carrera participando en adaptaciones de novelas clásicas y algunas de corte histórico para la pantalla chica, aunque estos proyectos no la ayudaron a encontrar gran popularidad entre el público, sí le permitieron trabajar junto a otros grandes intérpretes como Helena Bonham Carter, Mark Strong y Fiona Shaw. Después de muchos años dedicada a esta industria, Blunt encontró una oportunidad en una producción de Hollywood que terminó por convertirse en un éxito y la hizo una de las actrices más interesantes de ese momento.

El Diablo Viste a la Moda - 75% fue protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep en el papel de una jefa insufrible, y aunque ellas hicieron un gran trabajo, el público quedó fascinado con la interpretación de Emily, la colega del personaje principal cuyo único sueño y razón para aguantar todo tipo de abusos emocionales es un viaje a París. Gracias a esta película, la actriz encontró el camino adecuado para convertirse en estrella y protagonizó cintas como Los Agentes del Destino - 72%, Al Filo del Mañana - 91%, Sicario: Tierra de Nadie - 94% y El Regreso de Mary Poppins - 74%, entre muchas otras.

Emily Blunt en Asesino del Futuro (Crédito: IMDb)

Más allá de su trayectoria, en entrevistas la actriz siempre se presenta alegre, divertida e ingeniosa, por lo que el público también disfruta mucho de verla en este tipo de programas. Un viaje hacia el pasado hizo que alguien encontrara una charla donde la actriz hizo cierto comentario hiriente sobre una mesera que la atendió en un restaurante, y aunque en ese momento parecía la extensión de una broma que comenzó el anfitrión, no cambia el hecho de que sus palabras estuvieron fuera de lugar. Por supuesto, el video no tardó en hacerse viral, y la actriz decidió responder de manera honesta a lo sucedido.

La entrevista en cuestión fue para Jonathan Ross Show y se llevó a cabo durante la promoción de Asesino del Futuro - 93% donde la actriz compartió créditos con Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis. En el video del 2012, la actriz dice que estando en Estados Unidos decidió visitar un Chili's y el host le dijo que al ir a un restaurante así quedaba claro por qué los estadounidenses eran "enormes" a lo que Blunt contestó:

Pues la chica que me atendió era enorme.

Emily Blunt pide disculpas

La actriz de Oppenheimer - 95% no tardó en responder a la controversia y lo hizo por medio de una disculpa que mandó de manera exclusiva a la revista People:

Solo necesito abordar esto de frente, ya que me quedé con la boca abierta viendo este clip de hace 12 años. Me horroriza haber dicho algo tan insensible, hiriente y sin relación con la historia que estaba tratando de contar en un programa de entrevistas.

Blunt explicó la sorpresa que significó ver el video:

Siempre me he considerado alguien a quien no se le ocurriría molestar a nadie, así que lo que sea que me haya llevado a decir algo como esto en ese momento es irreconocible para mí y para lo que represento. Y sin embargo, sucedió, y yo lo dije y lamento mucho el daño causado. Tenía la edad suficiente para ser más madura.

Este desagradable momento corresponde a una pequeña parte de la entrevista, pues Blunt habló más sobre su experiencia al filmar la película en Estados Unidos y los retos físicos que tuvo que superar, como aprender a usar un rifle o usar un hacha de verdad para cortar madera. Tal vez por eso, y porque en el programa estuvo con otros invitados, el comentario pasó desapercibido por tanto tiempo, pero indagar en el pasado de una celebridad para encontrar sus errores es cada vez más común.

