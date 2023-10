Taylor Swift: The Eras Tour | Se viraliza queja sobre supuesto ritual satánico en proyección de la película

Hace unos meses Barbie - 88% y Oppenheimer - 95% acaparaban la atención y las salas de cine se llenaban para ver ambas películas, pero desde hace una semana el concierto Taylor Swift: The Eras Tour - 100% se ha convertido en el fenómeno del momento. Además de que tiene a miles o millones de fans muy felices por el lanzamiento, no podía faltar la acusación de satanismo, que parece ser la prueba de que un producto es suficientemente famoso. A través de redes sociales se ha dado a conocer la queja de una persona que dice que las swifties hacen un ritual satánico en las proyecciones de la película.

También lee: Fans de Taylor Swift son acusados de ser muy ruidosos en las salas de cine y arruinar la experiencia en otras proyecciones

¿Qué es el pánico satánico?

El "Pánico Satánico" se refiere a un fenómeno sociocultural que emergió en los años 80 y 90 en Estados Unidos y otras partes del mundo. En su núcleo, fue una ola de histeria colectiva alimentada por temores de que cultos satánicos estaban abusando ritualmente de niños y propagando mensajes ocultos a través de diversos medios. Uno de los inicios más notorios de este pánico se relacionó con acusaciones infundadas de abuso ritual en guarderías, donde se creía que los niños eran víctimas de prácticas satánicas. Estas acusaciones condujeron a investigaciones y juicios, pero la mayoría fueron desacreditadas por la falta de evidencia.

El anime, incluidos los más populares como Dragon Ball y Pokémon, no fue inmune a estas acusaciones. Algunos críticos argumentaron que estos programas promovían el ocultismo o incluso tenían mensajes satánicos. En el caso de Pokémon, se dijo que algunos Pokémon representaban demonios o entidades malignas y que el juego alentaba a los niños a "coleccionar" estas entidades.

Ritual de brujas de la gira The Eras Tour de Taylor Swift (Imagen: X @midnightstrack2)

La música, especialmente el rock y el metal, fue otro blanco del pánico satánico. Grupos como Black Sabbath, Slayer y Iron Maiden fueron acusados de promover el satanismo a través de sus letras y simbolismo. En la literatura, Harry Potter fue objeto de críticas por parte de ciertos grupos religiosos que creían que la serie promovía la brujería y el ocultismo entre los jóvenes lectores. A pesar de su inmensa popularidad, algunos padres y líderes religiosos llamaron al boicot de los libros y su adaptación cinematográfica.

También lee: Shawn Levy asegura que Taylor Swift será una gran directora y la compara con Steven Spielberg

Más recientemente, series como El mundo oculto de Sabrina - 75% también han enfrentado críticas similares. Aunque la serie es claramente ficticia y se presenta como tal, algunos la ven como una representación glamorosa del ocultismo. A lo largo de los años, el pánico satánico ha disminuido en intensidad, pero resurge cada cierto tiempo entre los cristianos devotos, y ese parece ser el caso de la más reciente acusación a Taylor Swift: The Eras Tour.

La cuenta de X titulada @swiftsenapuros compartió la captura de pantalla de lo que parece ser una historia de Instagram, posiblemente de una señora católica o cristiana, donde asegura que en el concierto hay un ritual de brujas con “hechizos reales”.

Imagen: @swiftsenapuros

En X también alguien subió lo que parece ser el ritual de brujas, pueden verlo aquí:

Día 1, por fin presencie el ritual swiftie en Willow y me dieron pulseritas. pic.twitter.com/1aSm96yNLH — La niña del moñito 🎀 (@naats_11) October 15, 2023

¿Quién es Taylor Swift?

Taylor Swift, nacida en 1989 en Pennsylvania, comenzó su carrera musical en Nashville a una edad temprana. Con solo 16 años, lanzó su álbum debut homónimo, que incluyó el éxito "Teardrops on My Guitar". Su segundo álbum, Fearless, consolidó su estatus de estrella con canciones como "Love Story" y "You Belong with Me". A lo largo de los años, Taylor transitó desde el country al pop, con álbumes aclamados como 1989, que incluyó éxitos como "Shake It Off" y "Blank Space".

Su habilidad para narrar historias y abordar asuntos personales la ha distinguido. En años recientes, Swift ha enfrentado disputas por los derechos de su música, lo que la llevó a regrabar sus álbumes. Además de su música, Taylor es conocida por su activismo, abordando temas políticos y sociales. Hasta la fecha, ha ganado numerosos premios, incluyendo 12 premios Grammy, y sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo.

No te vayas sin leer: Deadpool 3: Shawn Levy responde a los rumores sobre el cameo de Taylor Swift