Blancanieves: Rachel Zegler y Gal Gadot son geniales en el remake live-action, dicen los asistentes a las proyecciones de prueba

Luego de mucha incertidumbre y aún más controversia, parece que por fin hay buenas noticias sobre el remake live-action de Blancanieves y los Siete Enanos - 98%, ya que supuestamente las proyecciones de prueba que ha tenido han dado como resultado buenos comentarios de los asistentes, con especial énfasis en Rachel Zegler como la protagonista y en Gal Gadot como la Reina Malvada.

Mucho se ha especulado y comentado sobre el proyecto, ya que algunos cambios reportados han llegado a molestar incluso al hijo de uno de los directores del largometraje animado original. No obstante, podría sorprendernos y sumarse a otros éxitos de la compañía, tal como lo hizo La sirenita, que a pesar de tener una campaña de odio en su contra, recaudó más de US $1,000 millones en taquilla.

El reporte original proviene de The Disinsider, que compartió importantes actualizaciones sobre los remakes live-action de Disney que están en desarrollo o en etapas avanzadas. De acuerdo con el medio:

La película tuvo algunas proyecciones de prueba y obtuvo una puntuación bastante buena, y los asistentes nos dijeron que Zegler y Gadot son maravillosas.

Esta información fue dada a The Disinsider, por lo que no exactamente la más confiable, ya que no especifican cuántas personas fueron las que les dijeron que les había gustado la cinta.

Polémicas previas en torno a la película

Además de algunos éxitos masivos con sus remakes live-action, Disney también ha enfrentado críticas en proyectos que buscan aportar originalidad, como en el caso de La sirenita, estrenada este año, y el remake de Blancanieves y los Siete Enanos. Aunque La sirenita se mantuvo fiel a su trama original, la nueva Blancanieves ha causado controversias por cambios percibidos en la trama, especialmente tras declaraciones de su protagonista, Rachel Zegler.

La original Blancanieves y los Siete Enanos se estrenó en 1937, basada en el cuento de hadas de los Hermanos Grimm. El remake ha concluido su rodaje y se estrenará el 22 de marzo de 2024. Desde su anuncio, ha estado en el centro de la polémica, principalmente por la elección de Zegler, una actriz latina de ascendencia colombiana, para interpretar a Blancanieves. Dicha elección fue criticada por algunos sectores que cuestionaron su idoneidad para un personaje con "piel blanca como la nieve".

Zegler, conocida por su papel en Amor sin barreras y su próximo papel en la precuela de Los Juegos del Hambre, defendió su papel en el remake y expresó su emoción por la oportunidad. A pesar de enfrentar críticas, pidió no ser etiquetada en discusiones en línea sobre su casting. Además, la chica enfrentó críticas por sus comentarios sobre la película original de 1937, considerada por muchos como anticuada en sus representaciones de género. Prometió que la nueva versión mostrará a Blancanieves como una líder, en contraste con la versión tradicional donde es salvada por un príncipe.

La nueva dirección de la película no fue bien recibida por todos, incluido el hijo de uno de los directores de la película original, quien describió el remake como un "insulto" y criticó a Disney por no respetar el legado original. La controversia también se centró en los Siete Enanos. Peter Dinklage criticó a Disney por perpetuar una narrativa potencialmente ofensiva para las personas con enanismo. En respuesta, se reveló que los personajes enanos serían interpretados por actores de diversas razas, con solo uno con enanismo, lo que generó más debates y críticas.