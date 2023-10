Ni Barbie ni Merlina: sindicato prohíbe a actores disfrazarse de varios personajes en Halloween

Luego de que la huelga de guionistas llegara a su fin gracias a lo que parece ser un acuerdo justo que puede mantenerse bien por los próximos años, se esperaba que el sindicato de actores y la asociación de productores retomaran sus negociaciones de manera más amable para dar por terminado ese otro problema. Por desgracia, la situación no avanza en lo absoluto y para demostrar que el problema persiste y la unión es más fuerte que nunca, el gremio de intérpretes acaba de prohibir ciertos disfraces, como los inspirados en Barbie - 88% o Merlina - 69%, con la finalidad de evitar la publicidad gratuita de películas y series de estas grandes empresas.

Hollywood es una de las industrias más fuertes de Estados Unidos y del mundo, ya que marca tendencia en el cine y la televisión, y aquí nacen esas grandes figuras que pueden ganar y producir miles de millones al año. Es verdad que a nivel creativo pasa por una crisis provocada por la prioridad que se les da a ciertas franquicias y universos cinematográficos, pero eso no significa que no se estrenen títulos originales y relevantes como Barbie, Napoleón, Oppenheimer - 95% y Los Asesinos de la Luna - 98%, estrenos que son muy significativos para la cartelera de este año.

El gran problema es que las productoras tienen control absoluto sobre muchas cosas, y aunque los actores, directores y escritores están dispuestos a formar una alianza para seguir desarrollando películas de calidad, algunos ejecutivos no pierden la oportunidad de ganar dinero a costa de otros. Ante el rápido crecimiento de las plataformas de streaming, era claro que estos trabajos no podían seguir igual, y al momento de reevaluar los respectivos contratos se pidieron cambios importantes para arreglar temas como el uso de Inteligencia Artificial, la estructura de los cuartos de guionistas y el uso de imagen de los intérpretes.

Póster de Barbie (Fuente: IMDb)

Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores (SAG-AFTRA) no duda en compartir de manera pública lo que sucede durante estas negociaciones con las grandes empresas que, al parecer, no quieren ceder para repartir mejores regalías y residuales por los éxitos en streaming, y planean un mayor uso de IA para explotar la imagen de ciertos actores (vivos o muertos). El tema es delicado y bastante más complejo de lo que muchos creen, pero es importante reconocer que es una lucha para compensar y proteger a la mayoría de los miembros, pues celebridades populares y millonarias como Timothée Chalamet o Zendaya son minoría.

El sindicato prohíbe disfraces de Barbie y Merlina para este Halloween

Como la última reunión entre el sindicato y los productores terminó de manera desastrosa, con varios ejecutivos abandonando la sala y asegurando que los actores pedían cosas imposibles, ahora el gremio ha tomado una decisión importante para demostrar que siguen unidos y que el tiempo que pasan sin trabajo no será suficiente para espantarlos ni orillarlos a aceptar cualquier contrato que no les beneficie como esperan. En la página oficial de SAG-AFTRA se publicaron los lineamientos para los próximos festejos de Halloween:

Este Halloween, queríamos asegurarnos de que nuestros miembros no infrinjan las reglas de huelga sin darse cuenta y hemos reunido algunos rápidos consejos sobre lo que se debe y no se debe hacer con los disfraces.

Elijan disfraces inspirados en personajes y figuras generalizadas (fantasmas, zombis, arañas, etc.)

Vístete como personajes de contenido no afectado por la huelga, como los de algún programa de televisión animado.

No publiquen fotos de disfraces inspirados en contenido afectado por la huelga en redes sociales.

El anuncio termina recordando al gremio que la lucha está lejos de acabar y aunque no lo parezca, el tema de los disfraces es delicado:

Utilicemos nuestro poder colectivo para enviar un mensaje alto y claro a nuestros empleadores en huelga de que no promocionaremos su contenido sin un contrato justo.

Aunque los héroes de Marvel tengan sus orígenes en las historietas y Barbie pertenece a Mattel, sus películas son de dos de las productoras más fuertes en la industria, Disney y Warner Bros. Discovery, por lo que no son opciones para esta temporada. De hecho, hace unos días se hizo viral una foto de Olivia Wilde disfrazada como la famosa muñeca, y aunque las reglas todavía no habían sido publicadas, algunos colegas sí hicieron notar que en este contexto no era la mejor decisión. Ahora que se ha dado a conocer este comunicado, el público estará atento en caso de que alguna celebridad decida desafiar las normas, y es que Halloween es una de las temporadas más populares en Hollywood.

