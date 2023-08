Hollywood en la encrucijada: Estrenos de cine afectados en taquilla por las huelgas

Ante el bien valorado y muy esperado estreno de Tortugas Ninja: Caos Mutante - 92%, Paramount, aún puede llevarse un revés en taquilla debido a la ausencia de su elenco estelar de voces que prestó su talento a la película. Con actores y escritores separados de las labores de promoción los directores Jeff Rowe y Kyler Spears asumieron el protagonismo en la alfombra verde durante lo que fue un evento de proyección familiar especial.

Repercusión de la huelga de actores

Mientras las estrategias, planeaciones y presentaciones se modifican a gran velocidad forzados por las huelgas de ambos gremios, las repercusiones en taquilla siguen golpeando a la industria. Los informes compartidos con The Hollywood Reporter revelan que la recaudación de taquilla de una película en la cartelera actual podría sufrir una mella sustancial de hasta un 15%, como resultado directo de la caída en picado de la publicidad impulsada por el talento célebre.

Con una constelación de nombres que incluye a Ayo Edebiri, Maya Rudolph, Seth Rogen, John Cena, Rose Byrne, Natasia Demetriou, Giancarlo Esposito, Jackie Chan, Ice Cube, Paul Rudd y Post Malone, los números en recaudación son significativamente distintos a los que se alcanzarían con promociones en forma por parte de estos actores. Y esto es algo en lo que los estudios ya empiezan a tomar nota.

Jane Fonda en la huelga SAG-AFTRA 2023 (Crédito: Getty Images)

A pesar del difícil contexto, las tortugas favoritas de la audiencia irrumpieron en escena obteniendo una loable apertura de cinco días en Estados Unidos de US$ 43,1 millones. Los expertos de Paramount, sin embargo, han calculado un déficit de US $7 millones a us $10 millones debido a las restricciones impuestas por las huelgas en curso. Al respecto, el analista de taquilla Paul Dergarabedian comentó para THR:

La incapacidad de las estrellas para participar activamente en la promoción de sus películas definitivamente ha puesto al límite a la industria… Si bien el impacto de taquilla es difícil de cuantificar con certeza matemática, no hay duda de que esta tradición [promociones] tiene valor.

Otro alto ejecutivo de marketing de un gran estudio apuntó de manera anónima para el mismo medio que ninguna cantidad de publicidad pagada puede igualar la resonancia orgánica que una estrella puede desencadenar a través de interacciones en las redes sociales, una entrevista o una promoción viral. "La ausencia de estrellas para defender sus películas en el campo publicitario es un revés colosal para la campaña en general", lamentó el ejecutivo.

Aunque de momento, todo apunta a que los estudios sólo pueden culparse a ellos mismos, tras el fracaso de negociaciones con los sindicatos y una postura inflexible ante demandas que la opinión pública percibe como justas. Esto se magnifica si se tiene en cuenta la probabilidad de una extensa y tortuosa extensión de la huelga que logra dañar aún más los próximos estrenos.

Estrenos de blockbusters retrasados

A medida que avanza el calendario, una gran cantidad de películas programadas originalmente para estrenarse antes de fin de año siguen moviendo sus fechas de estreno, en algunos casos de manera indefinida. Este es el caso de Duna 2, programada tentativamente para su lanzamiento el 3 de noviembre

Otros como Gran Turismo: de Jugador a Corredor - 67% de Sony, con Orlando Bloom y David Harbour, optaron por retrasar su estreno dos fines de semana para generar anticipación. En el circuito de premios, MGM dio el paso audaz de cambiar el estreno de la esperada Challengers de MGM se desplazó directamente al 2024, retirándose con esto del Festival de Cine de Venecia.

Esto también contará con un impacto a largo plazo, pues las pre producciones y los proyectos que se encontraban en sus primeras etapas de desarrollo se toparán con dificultades que en muchos casos llevarán a la cancelación de dichas producciones. Un panorama que resulta tristemente familiar al recordar que estos eventos ya sucedieron con la llegada de los confinamientos de la pandemia en el 2020, misma que aceleró el proceso para que las mismas huelgas estallaran.

