James Gunn reacciona a rumor de que un actor de cine para adultos interpretará a Lex Luthor en Superman: Legacy

Tras la inesperada noticia de que Henry Cavill no regresaría como Superman en futuras películas de DC, James Gunn anunció el año pasado que estaba desarrollando una nueva película del superhéroe en una versión más joven, Superman: Legacy. Actualmente ya sabemos que David Corenswet y Rachel Brosnahan serán los encargados de interpretar a Clark Kent / Superman y Lois Lane respectivamente, pero aún no hay noticias sobre Lex Luthor, el famoso villano del Hombre de Acero. No obstante, un rumor recorrió Internet hace días, y decía que el popular actor para adultos Johnny Sins había sido elegido para el papel.

También te puede interesar: Director de Blue Beetle está feliz de que su película sea parte del DCU y no del fallido DCEU

Lex Luthor es uno de los principales antagonistas en el universo de Superman y ha sido retratado en múltiples versiones live-action en series y películas. En la saga cinematográfica de Superman de la década de 1970 y 1980, Gene Hackman interpretó a Luthor como un astuto magnate con ambiciones de poder y riqueza, dispuesto a destruir la Costa Oeste de EE.UU. para aumentar el valor de sus propiedades. En Smallville, la serie de televisión que se emitió desde 2001 hasta 2011, Michael Rosenbaum dio vida a un Lex más complejo y multidimensional, mostrando su transición de amigo de Clark Kent a enemigo jurado.

Kevin Spacey retomó el papel de Hackman en Superman Regresa - 76% (2006) con una interpretación más oscura y maliciosa. Y en la versión más reciente del Universo Extendido de DC (DCEU), Jesse Eisenberg presentó a un Luthor joven, genio de la tecnología y mentalmente inestable en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% (2016). Para Superman: Legacy corrió el rumor de que Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård o Nicholas Hoult estaban entre los candidatos, pero hasta el momento no hay noticias oficiales al respecto.

Johnny Sins, actor para adultos estadounidense

Que Luthor sería interpretado el actor de cine para adultos Johnny Sins, más que un rumor, parece haberse tratado de una broma, pero como un usuario de X (antes Twitter) increpó a James Gunn en una publicación, reclamándole por el presunto casting, el director contestó:

También lee: James Gunn habría sugerido la introducción de un nuevo Joker en su Universo DC

Dios mío, no puedes creer eso en serio.

¿Quién es Johnny Sins, actor conocido como el pelón de Brazzers?

Steven Wolfe, popularmente reconocido como Johnny Sins, es un destacado actor, director y YouTuber originario de Estados Unidos. Nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 31 de diciembre de 1978. Es fácilmente identificable por su cabeza sin cabello y su marcada musculatura. En el ámbito del entretenimiento para adultos, su nombre es de los más populares, y ha obtenido diversas nominaciones al AVN Awards como Mejor Actor. Fuera de su labor en el cine, se ha convertido en protagonista de variados memes en Internet.

Tras finalizar sus estudios en la Universidad de Indiana en Pensilvania, Sins se dedicó al mundo de la construcción. Sin embargo, al percatarse de la pérdida de cabello a sus 24 años, optó por raparse completamente. A los 28 años, decidió cambiar de rumbo y se trasladó a Los Ángeles para dedicarse de lleno al cine pornográfico. Sus primeros pasos en la industria los dio respondiendo a anuncios en Craigslist, y, para 2019, había protagonizado más de 1,054 producciones para Brazzers.

En una audaz movida en 2015, Sins se unió a una iniciativa de Pornhub para realizar el primer filme para adultos en el espacio, aunque el proyecto no logró su financiamiento. Con Kissa Sins, con quien estuvo casado, creó el canal de YouTube, SinsTV, donde muestran aspectos de su día a día y brindan consejos sobre relaciones. Para 2021, este canal sumaba 1.73 millones de seguidores.

En 2018, su imagen apareció en un bus en India como parte de una estrategia publicitaria. Ese año, también fue galardonado por Pornhub como el Actor Masculino Favorito del público femenino. Si bien en 2020 decidió alejarse de las grandes productoras, sigue activo con su propia marca y no cierra la puerta a un eventual retorno. Actualmente reside en Las Vegas. A pesar de su separación con Kissa en 2019, mantienen una relación amistosa. Cabe mencionar que en 2017 circuló erróneamente la noticia de su desaparición tras un incidente en Las Vegas.

No te vayas sin leer: Tuit de Zack Snyder sobre Blue Beetle duplica el alcance del mayor anuncio de James Gunn sobre el DCU