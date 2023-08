Un sueño posible: Sandra Bullock está "desconsolada" tras las acusaciones recientes de Michael Oher

Un Sueño Posible - 66% es una cinta dramática estadounidense dirigida por John Lee Hancock, basada en la que originalmente se pensó era la verdadera historia de Michael Oher, el famoso jugador de fútbol americano que con el apoyo de la familia Tuohy superó las adversidades en su juventud y se convirtió en una estrella en la National Football League (NFL). Sin embargo, Oher presentó una demanda en contra de sus padres adoptivos el pasado 14 de agosto, en donde afirma que la trama de la película es falsa.

En su demanda, la estrella retirada de la NFL alega que en realidad los Tuohy nunca lo adoptaron, sino que supuestamente lo engañaron para que firmara un documento que los convertía en sus tutores y no en sus padres adoptivos, lo que les permitió quedarse con todas las ganancias de la película de 2009.

Un Sueño Posible fue un éxito en taquilla y recibió críticas generalmente positivas por su emotiva historia y las actuaciones de su elenco. La sobresaliente interpretación de Sandra Bullock como Leigh Anne Tuohy le valió un premio de la Academia a Mejor Actriz. Ahora, una fuente cercana a Bullock reveló al Daily Mail que la actriz de 59 años está afligida por las recientes acusaciones que han manchado la extraordinaria película que protagoniza. Estas fueron sus palabras:

Ella odia que una historia maravillosa, una película espectacular y un increíble momento en su vida se vea manchado. Ahora la gente no verá [la película], y si lo hacen, tendrán una reacción completamente distinta a la intención original.

La fuente continuó:

Se trabajó tan duro en la película que todos pensaron que era la verdad y ahora eso se ha cuestionado. Altera demasiado a Sandra que un momento tan especial de su vida sea ensombrecido con una perspectiva completamente diferente. Sandra pone una cara y un frente valientes, pues ha sido un bache emocionalmente difícil para ella con la pérdida de Bryan, y ahora tiene el corazón roto de una manera diferente con todo lo derivado de las noticias de Michael Oher. Está averiguando cómo avanzar de todo eso, solo que tomará un poco [de momento] y las emociones son muy intensas de momento para Sandra y espera mejores días en un futuro.

La noticia de la demanda de Oher llega en un momento difícil para la actriz.

El fotógrafo estadounidense Bryan Randall, pareja de muchos años de Sandra Bullock, falleció la semana pasada a los 57 años, tras luchar contra una enfermedad que padeció por varios años. Bryan y Sandra comenzaron a salir en 2015. A lo largo de ocho años, su relación se mantuvo en gran medida fuera del ojo público, ya que ambos trataron de mantener su vida personal en privado. Aunque aparecían ocasionalmente juntos en eventos públicos, el noviazgo estuvo alejado de los reflectores en su mayor parte. Según el comunicado de la familia, Randall padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y fue él quien decidió mantener en privado todo en relación con su estado de salud.

La fuente reveló que Bullock está tratando de mantenerse fuerte en este complicado momento en su vida privada y profesional:

Sandra está poniendo una cara fuerte y un frente fuerte, ya que ha sido un momento difícil para ella emocionalmente con la pérdida de Bryan, y ahora está desconsolada de una manera diferente con todas las consecuencias de las noticias de Michael Oher. Ella está descubriendo cómo salir adelante de todo esto, solo le tomará un poco, pero las emociones son muy altas en este momento para Sandra y espera días mejores por delante.

Un Sueño Posible mezcla elementos de drama y deporte, y está basada en el libro The Blind Side: The Evolution of a Game escrito por Michael Lewis, que narra la vida de Michael Oher y su camino hacia el éxito en el fútbol americano. La trama sigue a Michael Oher, un joven afroamericano sin hogar ni recursos, que es adoptado por una familia adinerada de Memphis, Tennessee. Leigh Anne Tuohy, interpretada por Sandra Bullock, es la matriarca de la familia Tuohy que ve a Michael en la calle en una noche fría y decide llevarlo a su casa. A medida que la familia lo acoge, descubren su potencial para el fútbol americano. Michael se adapta a su nueva vida, recibiendo el apoyo desinteresado de la familia Tuohy, y su talento en el fútbol americano le brinda la oportunidad de una educación universitaria y, finalmente, una carrera en la NFL.

