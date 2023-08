Aaron Taylor-Johnson dice que no le importó Avengers: Era de Ultron y Godzilla

El famoso actor británico Aaron Taylor-Johnson alcanzó la fama internacional gracias a su papel como Dave Lizewski en Kick-Ass de 2010, éxito que le abrió las puertas a proyectos de grandes franquicias cinematográficas, incluyendo Avenger: Era de Ultrón y Godzilla. En una nueva entrevista, Taylor-Johnson, a quien en unos cuantos meses veremos protagonizar la nueva cinta de Sony y Marvel, Kraven the Hunter, reveló que en realidad no le importaban esas películas de grandes franquicias.

También lee: Secret Wars: Andrew Garfield se habría reunido con Kevin Feige para interpretar a Spider-Man en la película

En una entrevista reciente con Esquire hablando acerca de Kraven the Hunter (via JoBlo), Taylor-Johnson admitió que si bien estaba contento con las oportunidades que su actuación en Kick-Ass le trajo, en realidad no le importaban la películas de grandes franquicias como Godzilla y Avengers:

Aaron Taylor-Johnson y Elizabeth Olsen en Avengers: Era de Ultrón (Créditos: Marvel Studios))

Estaba Kick-Ass, y luego estaban Godzilla y Avengers, y todas esas cosas se alinearon para mí. Pero realmente no me importaban.

Además, Aaron dijo que tras el éxito de estas entregas, continuó recibiendo ofertas para proyectos de igual magnitud. En el universo cinematográfico de Marvel, Aaron Taylor-Johnson interpretó a Pietro Maximoff, también conocido como Quicksilver, un mutante con la capacidad de moverse a velocidades extremadamente altas. En Godzilla, el actor interpreta al Teniente Ford Brody, quien lucha contra el icónico Kaiju.

No te pierdas: Barbie: Greta Gerwig revela que Timothée Chalamet se arrepiente de no haber participado en la película

Aaron Taylor-Johnson nació el 13 de junio de 1990 en High Wycombe, Buckinghamshire, Inglaterra. Si bien fue su papel en Kick-Ass el que lo puso en el panorama mundial, el actor ha trabajado en otros largometrajes destacados como Nowhere Boy, Anna Karenina, Godzilla, Nocturnal Animals, Tenet, The Wall y Tren Bala.

Kraven the Hunter se acerca.

Tras el rotundo fracaso de Morbius en taquilla el año pasado, Sony necesita recuperarse y está apostando todo a Kraven the Hunter, su próxima película basada en el personaje homónimo de Marvel Comics. En cómics, Sergei Kravinoff/Kraven the Hunter es un feroz cazador de grandes animales, cuyo objetivo principal en la vida es lograr cazar a Spider-Man para demostrar que es el mejor en su salvaje profesión.

Kraven se encuentra entre los villanos/antihéroes más icónicos y notorios de Marvel. Se ha cruzado con Venom, Black Panther y muchos otros, además de ser uno de los enemigos más conocidos y formidables de Spider-Man. Este personaje es el primer adversario de Peter Parker, apareciendo en el primer número de The Amazing Spider-Man en 1962.

Kraven the Hunter es dirigida por J.C. Chandor (El Precio De La Codicia, El Año Más Violento, Todo Está Perdido), producida por Avi Arad, Amy Pascal y Matt Tolmach, y tendrá un guión escrito por Richard Wenk y Art Marcum. La cinta originalmente tenía un estreno programado para el 6 de octubre de este año, sin embargo, el lanzamiento fue pospuesto recientemente hasta el 30 de agosto de 2024.

Además de tener a Taylor-Johnson en el papel de Kraven, la cinta presenta a Ariana DeBose como Calypso y Fred Hechinger como Dmitri Smerdyakov / Chameleon, junto a Alessandro Nivola, Russell Crowe, Christopher Abbott y Levi Miller en papeles aún desconocidos. En una entrevista pasada, Taylor-Johnson ofreció algunos detalles de su personaje (via Comic Book):

Él es un cazador y de ese mundo de la caza y hay tantos aspectos. Lo que me encanta de ese personaje es que lo que está humanizando es que tiene defectos, ¿no? Kraven es un personaje hermoso. Sergei Kravinov es un personaje hermoso porque es alguien que realmente se comprende a sí mismo y tiene defectos. Este es un personaje que fue construido hace mucho tiempo y está en un nuevo tiempo y era, pero sí, ¿será el cazador que todos queremos ver? Sí, absolutamente. Absolutamente.

No te vayas sin leer: Directora de The Marvels critica Doctor Strange 2 por desviarse del canon de los cómics