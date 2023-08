Ahsoka: Dave Filoni dice que la serie se enfocará en la relación entre la protagonista y Sabine

Ahsoka, la esperada serie de Star Wars que continúa con la expansión de la franquicia en televisión, llegará a Disney+ muy pronto y la emoción de los fanáticos está al tope. La serie es desarrollada por Jon Favreau y Dave Filoni , y trae de regreso a Rosario Dawson como la legendaria togruta Ahsoka Tano, junto a otros grandes intérpretes como Natasha Liu Bordizzo en el papel de Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Eman Esfandi como Ezra Bridger, Ivanna Sakhno ​como Shin Hati, el difunto Ray Stevenson como Baylan Skoll y Lars Mikkelsen como el Gran Almirante Thrawn.

No es secreto que las relaciones mentor-aprendiz siempre han sido pieza fundamental en el universo de Star Wars, pues dicha dinámica ha jugado un papel crucial en el desarrollo de muchos personajes a lo largo de la saga; explorando temas como el crecimiento personal, conflicto interno y la eterna lucha entre el bien y el mal. Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan y Anakin Skywalker, Yoda y Luke Skywalker, y por supuesto, Anakin y Ahsoka, son tan solo algunos ejemplos de los tantos maestros y aprendices que la épica saga nos ha mostrado, y próximamente veremos a un par más en Ahsoka.

Rosario Dawson como Ahsoka Tano (Créditos: Lucasfilm)

De acuerdo con un nuevo detrás de cámaras de la serie, Ashoka se enfocará en la relación mentor-aprendiz de la protagonista y Sabine Wren. Dave Filoni, quien es ampliamente conocido por su gran papel en la creación y supervisión de varias series animadas de Star Wars, así como por su contribución al desarrollo de la narrativa y la mitología en el canon de Star Wars, dijo lo siguiente en el nuevo clip:

Estoy contando esta historia sobre esta relación mentor-estudiante que pasa de Anakin a Ahsoka a Sabine.

Ahsoka Tano es un personaje muy querido y significativo en el universo de Star Wars. Fue creada por George Lucas y Dave Filoni e introducida en la película y la serie de televisión animada Star Wars: The Clone Wars, que se desarrolla entre los episodios II y III de la saga cinematográfica.

Ahsoka se convirtió en padawan de Anakin Skywalker, siendo asignada a él por su maestro, Obi-Wan Kenobi. Tras ser injustamente acusada de un crimen, Ahsoka abandona la Orden Jedi. Aunque finalmente se demostró su inocencia, la experiencia dejó una marca en ella y la llevó a tomar su propio camino fuera de la Orden. Todo esto se narra en The Clone Wars. Después de su partida de la Orden Jedi, Ahsoka continuó apareciendo en otras series de Star Wars, como Star Wars Rebels, que se sitúa entre los episodios III y IV de la saga principal. En esta, Ahsoka regresa como un personaje clave que ayuda al grupo de rebeldes en su lucha contra el Imperio Galáctico. La popularidad de Ahsoka también la llevó a aparecer en The Mandalorian - 90%, serie ambientada después de los eventos de la trilogía original.

Ahsoka llegará al servicio de streaming de Disney este 23 de agosto. La serie se desarrolla en el mismo período que The Mandalorian y El libro de Boba Fett - 63%. Después de su emocionante aparición en la segunda temporada de The Mandalorian, en el episodio titulado “The Jedi”, Ahsoka regresará para seguir ajustando cuentas. Puedes leer una breve sinopsis del programa a continuación (via Comic Book):

Ahsoka Tano está a la caza del malvado Gran Almirante Thrawn con la esperanza de que la ayude a localizar al desaparecido Ezra Bridger, el joven Jedi que desapareció con Thrawn hace muchos años.

