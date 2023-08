The Boy and The Heron: Se revelan las primeras imágenes de la nueva película de Studio Ghibli

Tras una muy larga espera por fin tenemos novedades sobre The Boy and the Heron (How Do You Live?), la siguiente y última película de Hayao Miyazaki en Studio Ghibli. A través de Collider y Fandango se revelan nuevas imágenes del proyecto, un notable avance respecto al único póster que durante un par de años fue lo único que se mostró al mundo. ¿Qué nos dice el material reciente?, ¿podemos identificar el estilo Ghibli?

Fundado en 1985 por Miyazaki e Isao Takahata, junto con el apoyo financiero del productor Toshio Suzuki, Studio Ghibli se caracteriza por su enfoque en la creación de películas animadas que trascienden las convenciones del género y abordan temas profundos y universales. Su primer largometraje, Nausicaa of the Valley of the Wind - 87%, dirigido por Hayao antes de la creación oficial del estudio, sentó las bases para su enfoque distintivo en la narrativa y la animación de alta calidad. A lo largo de los años, ha producido una serie de películas memorables como Mi Vecino Totoro - 93%, La Princesa Mononoke - 92%, Se Levanta el Viento - 88% y Ponyo y el Secreto de la Sirenita - 92%, consolidando su estatus como una potencia en la industria del cine animado a nivel mundial y capturando el corazón de audiencias de todas las edades.

Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli. (Crédito: Getty Images)

La obra maestra de Studio Ghibli, El Viaje de Chihiro - 97%, estrenada en 2001, marcó un hito al ser la película de animación japonesa más taquillera de la historia (superada hace poco por Demon Slayer: El tren infinito - 100%), contribuyendo significativamente a la popularización de la animación japonesa en el ámbito global e incluso llevando a casa el Óscar a Mejor película de animación. Con el paso de los años, el estudio ha mantenido su compromiso con la excelencia artística y la narración emotiva, convirtiéndose en un ícono cultural y un referente ineludible en el panorama cinematográfico. Aunque hace algún tiempo anunció su retiró, Hayao Miyazaki no pudo resistirse a trabajar en una nueva película y volvió para dirigir The Boy and the Heron.

Presentada el 14 de julio en cines de Japón, The Boy and the Heron ha logrado reseñas mayormente positivas entre los medios de su país. A continuación puedes leer la sinopsis oficial y las nuevas imágenes:

A través de encuentros con sus amigos y su tío, la película sigue el desarrollo psicológico de un adolescente. Entra en un mundo mágico con una garza gris parlante tras encontrar una torre abandonada en su nueva ciudad.

Studio Ghibli, encuentro con lo etéreo en Japón

Las películas de Studio Ghibli son conocidas por su profunda conexión con la filosofía japonesa oriental. El enfoque en la naturaleza y su interconexión con los seres humanos refleja la perspectiva del shinto y el budismo, donde la naturaleza se considera sagrada y se integra en la vida cotidiana. Esta relación íntima con el entorno se manifiesta a través de mundos animados ricos en detalles, donde los elementos naturales como los bosques, ríos y espíritus ancestrales cobran vida con una reverencia poética.

Cada película logra captar la sutileza de las emociones humanas y el ciclo de la vida con una visión reflexiva y a menudo contemplativa. El concepto de la impermanencia y la aceptación de la dualidad de la existencia, tan arraigados en la filosofía budista, se refleja en los personajes que enfrentan desafíos y cambios personales, mientras exploran temas de identidad, amor y crecimiento. A través de sus viajes enriquecedores, Studio Ghibli evoca una sensación de serenidad y ensueño, transportando a la audiencia a un mundo mágico y espiritual.

The Boy and the Heron llegará al Festival Internacional de Cine de Toronto el próximo 7 de septiembre, fungiendo como el título que abrirá el evento de manera oficial. Por el momento no se han revelado fechas de lanzamiento para Latinoamérica.

