Disney estaría buscando a Florence Pugh para interpretar a Rapunzel en el remake live-action de Enredados

Hace una semana compartimos aquí en Tomatazos el rumor de que Disney trabaja en un remake live-action de Enredados - 90%, lo cual no es ninguna sorpresa, ya que la compañía está desarrollando este tipo de películas desde hace más de una década, con grandes éxitos como La bella y la bestia - 71%, Aladdin - 70%, y El rey león - 40%, las cuales superaron los US $1,000 millones en taquilla. En ese momento los fans acudieron a redes sociales y dijeron que Florence Pugh sería la actriz ideal para interpretar a Rapunzel en el remake de Enredados, y ahora un reputado insider asegura que Disney también quiere a esa actriz.

Antes de esta supuesta nueva colaboración con Disney, Pugh ya trabajó en Black Widow - 87% y Hawkeye - 87%, dando vida a Yelena Belova, un personaje que viene a ocupar el lugar de Scarlett Johansson entre los Vengadores. Próximamente también tendrá un importante papel en Thunderbolds. No obstante, su salto a la fama se dio en 2016 con Lady Macbeth - 85%, una adaptación de la novela de Nikolái Leskov, donde su actuación fue aclamada por la crítica. En 2019, Pugh participó en Luchando con mi Familia - 86%, una comedia biográfica, y Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98%, una película de terror dirigida por Ari Aster, que también fue un éxito en taquilla.

Florence Pugh en Black Widow (2021), de Marvel Studios

Uno de sus mayores éxitos hasta la fecha ha sido su papel en Mujercitas - 94% (2019), dirigida por Greta Gerwig, donde interpretó a Amy March. La cinta triunfó en taquilla y le valió a Pugh una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Su más reciente actuación la pudimos ver en Oppenheimer - 95%, de Christopher Nolan, que ya lleva recaudados más de US $600 millones en todo el mundo.

Dado el historial de Pugh como una reconocida actriz, y como protagonista de algunos éxitos taquilleros, es lógico que Disney la quiera como Rapunzel. El encargado de dar a conocer esto fue el reputado insider My Time To Shine Hello, quien desde hace un par de años es conocido por tener información privilegiada y anunciar spoilers de grandes producciones, que acaban por ser realidad. Lo que también debemos tomar en cuenta es que el remake live-action de Enredados estaría en etapas tempranas de desarrollo y en los próximos meses o años muchas cosas podrían cambiar, incluida la actriz que actualmente Disney busca para el papel principal.

El origen y triunfo de Enredados

El remake live-action más reciente en ver la luz fue La sirenita - 66%, que se convirtió en una de las películas más taquilleras del año, ¿podrá el remake de Enredados triunfar? Enredados fue lanzada en 2010 y está inspirada en el cuento "Rapunzel" de los hermanos Grimm, y es la 50ª película en la línea de animación de Disney.

Mandy Moore, Zachary Levi y Donna Murphy prestaron sus voces a los personajes principales. La historia sigue a Rapunzel, una princesa con cabello mágico y largo que sueña con dejar la torre donde está atrapada, y lo hace cuando se une a un ladrón, Flynn Rider, para ver los globos de cantoya lanzados en su cumpleaños.

Antes de su lanzamiento, el título fue cambiado de Rapunzel a Enredados para presentarla como una película de género neutral. La producción duró seis años y costó US $260 millones, lo que la convierte en una de las películas más caras jamás realizadas. Combinando la animación por computadora (CGI) con animación tradicional, la cinta obtuvo un estilo único, y Alan Menken compuso la banda sonora.

Enredados fue bien recibida tanto por la crítica como por el público, recaudando US $591 millones en todo el mundo. Fue nominada a varios premios, incluyendo el de Mejor Canción Original en los Premios de la Academia. Posteriormente, se lanzaron un cortometraje en 2012 y una serie de televisión en 2017.

