Bob Iger, CEO de Disney, reducirá número de películas y costos por los actuales números en taquilla

The Walt Disney Company enfrenta tiempos de enormes desafíos. No es ningún secreto que el conglomerado no ha disfrutado de éxitos sólidos en la pantalla grande, al menos en comparación con años previos. Varias de sus películas más recientes se han quedado a medias en taquilla y no han logrado buenas críticas, tanto en la prensa como con el público. Esta tarde, en su reporte del Q3 de 2023, Bob Iger sostiene que Disney centrará sus esfuerzos en reducir el número de producciones en cine, así como sus costos, enfocándose en la calidad antes que en la cantidad.

Iger es ampliamente conocido por su destacado rol como líder en la industria del entretenimiento, reconocido por su influyente carrera en The Walt Disney Company. Ingresó a la empresa en 1996 y ocupó varios cargos antes de convertirse en CEO en 2005. Durante su mandato, supervisó adquisiciones clave como Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox, ampliando el alcance y la influencia de Disney. Iger también guió el lanzamiento exitoso de Disney+, la plataforma de streaming de la compañía. Su enfoque en la innovación, la expansión global y la consolidación de propiedades icónicas contribuyó al crecimiento de Disney y cimentó su reputación como uno de los líderes más influyentes en la industria del entretenimiento. Volvió en 2022 tras un breve retiro de dos años.

Bob Chapek fue nombrado CEO de Disney en 2020, sin embargo, bajo su gestión surgieron abundantes grietas que poco a poco dañaron su reputación ante la mesa directiva, los medios de comunicación y las redes sociales. Las finanzas se hallaron en una posición delicada e incluso se acusó a Chapek de mentir a algunos inversores. Iger fue llamado de regreso y los últimos meses han sido de constante trabajo de recuperación. En su reporte, el CEO habla sobre los logro y sus principales objetivos de crecimiento:

Estoy satisfecho con todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo, pero también sé que tenemos mucho más por hacer. Como he dicho antes, nuestro progreso no siempre será lineal. Pero a pesar de los vientos en contra a corto plazo, tengo una confianza increíble en la trayectoria a largo plazo de Disney debido al trabajo que hemos realizado, el equipo que tenemos y debido a la base fundamental de propiedad intelectual de Disney. En el futuro, creo que tres negocios impulsarán el mayor crecimiento y creación de valor en los próximos cinco años. Son nuestros estudios de cine, nuestro negocio de parques y Streaming, todos los cuales están inextricablemente vinculados a nuestras marcas y franquicias.

2023, un año caótico para los estrenos de Disney en la pantalla grande.

Este año no ha sido fuente de enormes éxitos para Disney en la pantalla grande. Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60%, película de Marvel de la que se esperaba un gran potencial, apenas fue capaz de recaudar US $476 millones a nivel global; Indiana Jones y El Dial del Destino - 63%, el esperado regreso del famoso aventurero, solamente logró US $369 millones; mientras que Mansión Embrujada - 43% tiene US $63 millones (escandaloso). Bob Iger comenta que los próximo meses dirigirá su atención a reducir los números de películas estrenadas, así como los costos:

Estamos priorizando la fortaleza de nuestras marcas y franquicias, estamos racionalizando el volumen de contenido que hacemos, lo que gastamos y en qué mercados invertimos. Estamos desplegando la tecnología necesaria tanto para mejorar la experiencia del usuario como la economía de este negocio. [...] Estamos enfocados en mejorar la calidad de nuestras películas y en una mejor economía, no sólo reduciendo la cantidad de títulos que lanzamos, sino también el costo por título. Y estamos maximizando el impacto total de nuestros títulos al adoptar las múltiples ventanas de distribución a nuestra disposición, lo que permite a los consumidores acceder a nuestro contenido de múltiples maneras.

El CEO comparte su visión del mañana, revelando que ve en el streaming el potencial suficiente para convertirlo en la principal fuerza de distribución de contenido: “Vemos un futuro en el que los consumidores pueden acceder a más contenido de transmisión de la compañía en un solo lugar, lo que resulta en una mayor participación de los usuarios, menos abandono y oportunidades para los anunciantes.”

