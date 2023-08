The Continental: Mel Gibson debuta como el villano de la serie precuela de John Wick

No hay que temer si se es fan de John Wick. Si bien el futuro del personaje de Keanu Reeves es incierto, Lionsgate no tiene planes de soltar el oscuro mundo de asesinos a sueldo que la franquicia presentó. El primer paso de la saga será una serie precuela titulada The Continental y protagonizada por Colin Woodell como un joven Winston. El tráiler oficial ya está aquí, está súper cargado de acción y presenta al personaje de Mel Gibson.

Sigue leyendo: The Continental: productor asegura que la serie de John Wick no será como otras precuelas de sagas populares

¿De qué va a tratar la serie The Continental, precuela de John Wick?

La serie The Continental se compone de tres episodios. Ambientada en la década de los 70, veremos a Winston (Woodell) como un joven atrapado en una peligrosa deuda con Cormac (Mel Gibson), un capo líder en el negocio de los asesinos a sueldo. Como se pueden imaginar, el show revelará cómo es que este personaje acaba por volverse el dueño del hotel que luego da asilo a este tipo de criminales.

El show es producido por los creativos principales de las películas de John Wick: Chad Stahelski y David Leitch, así que pueden esperar toda la acción que ha caracterizado a la franquicia y la cual ha redefinido la manera en la que se montan secuencias de peleas y tiroteos en los filmes de este género. Sorpresivamente, parece que también tendrá bastantes toques de humor negro, lo que quizá ayude a distinguilar un poco más de la tetralogía principal.

En breve más información.

Te recomendamos:

Lee también: