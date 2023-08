Ms. Marvel triunfa en los TCA Awards como mejor serie familiar

Ms. Marvel - 100% fue una de las series estrenadas en Disney Plus el año pasado, una propuesta llena de color especialmente dirigida a niños y adolescentes. Aunque las aventuras de Kamala Khan en la pantalla chica no se salvaron de las críticas, esta tarde se anuncia el triunfo de la serie en los TCA Awards, logrando un reconocimiento muy especial y demostrando que los productos televisivos de Marvel Studios pueden llegar más lejos de lo que se piensa.

Protagonizada por Iman Vellani, Ms. Marvel nos presenta la fantástica historia coming-of-age de Kamala, quien debe hacer uso de sus poderes, combinándolos con decisiones importantes y el bienestar de quienes las rodean. La serie destaca por su diversidad y su compromiso con la representación de las voces antaño marginadas y juzgadas, pero sin dejar de lado lo propio de un viaje de crecimiento para la superheroína, seguramente destinada a convertirse en uno de los más importantes miembros de los rumoreados Jóvenes Vengadores.

Iman Vellani como Kamala Khan en Ms. Marvel (Crédito: Marvel Studios)

A través de su sitio web oficial, Marvel se enorgullece en presentar a Ms. Marvel como la ganadora de la categoría Outstanding Achievement in Family Programming (Logro destacado en programación familiar) en los TCA Awards. Este reconocimiento había sido entregado en años previos a títulos como The Baby-Sitters Club, Daniel Tiger's Neighborhood, Plaza Sésamo, Switched at Birth y Las pistas de Blue.

Ms. Marvel, una serie particular con un staff inclusivo. ¿Quiénes estuvieron detrás de su desarrollo?

Ms. Marvel se estrenó el 8 de junio de 2022 y contó con 6 capítulos. Desde el principio se pensó como una serie limitada, es decir, de una sola temporada, funcionando como plataforma para lanzar al personaje de Kamala Khan y llevarla a ligas todavía más altas en el futuro. Adil El Arbi y Bilall Fallah fueron contratados como directores; un amplio grupo de guionistas se quedó a cargo del desarrollo de la historia, entre ellos Freddy Syborn, A. C. Bradley y Matthew Chauncey, quienes en días más recientes se han decantado por la actual huelga de la Writers Guild of America, exigiendo pagos justos, reconocimiento y regalías por parte de Marvel y Disney.

Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, es un personaje creado por los escritores Sana Amanat, G. Willow Wilson, Adrian Alphona y Stephen Wacker. Hizo su primera aparición en 2013 en Captain Marvel #14. Kamala es una adolescente paquistaní-estadounidense, quien después de ser expuesta a la niebla terrígena en un evento de Inhumanity, desarrolla habilidades metamórficas y se inspira en Carol Danvers (la antigua Ms. Marvel, ahora Captain Marvel) para convertirse en una heroína. En la serie, Kamala obtiene sus poderes tras utilizar el brazalete de su abuela Sana Ali, por lo que comienza a practicar y a tomar mayores responsabilidades.

¿Por qué Kamala Khan es un ícono para las voces diversas?

Ms. Marvel ganó popularidad por su enfoque en la diversidad cultural, la identidad de los adolescentes y los desafíos de la vida moderna, convirtiendo a Kamala en un ícono contemporáneo y un reflejo importante de la sociedad actual. Ella encarna una representación auténtica y positiva de una adolescente musulmana de origen paquistaní en el mundo de los superhéroes. Su historia y experiencias reflejan los desafíos y las vivencias de muchas personas que pertenecen a minorías étnicas y religiosas, proporcionando una plataforma para abordar cuestiones de identidad, multiculturalismo y discriminación en un contexto accesible para audiencias globales. Al romper con estereotipos y ofrecer una perspectiva única, Kamala se convierte en un modelo a seguir inspirador para jóvenes de diversas culturas, y destaca la importancia de la inclusión y la representación genuina en la narrativa moderna.

Marvel Studios decidió crear series de televisión como una extensión de su exitoso universo cinematográfico, con el objetivo de expandir y enriquecer las historias y personajes de manera más profunda y diversa. Las series permiten explorar tramas y personajes secundarios con mayor detalle, profundizando en sus trasfondos y relaciones de una manera que no siempre es posible en películas individuales. El formato de series brinda la oportunidad de explorar narrativas más largas y complejas, así como de desarrollar arcos de personajes a lo largo de varias temporadas. Esta estrategia también fortalece la interconexión entre películas y series, creando una experiencia de entretenimiento más cohesionada y atractiva para los fanáticos.

Ms. Marvel regresará en The Marvels, película con un estreno programado para el 9 de noviembre.

