Stranger Things: Noah Schnapp dice que interpretar a Will le ayudó a aceptar que es gay

¿Cómo ha sido la vida de Noah Schnapp desde que se declaró gay a principios de año?

Stranger Things - 98% ha funcionado como catapulta para muchos de sus actores más jóvenes, quienes han encontrado excelentes oportunidades laborales más allá de Netflix. Sin lugar a dudas, uno de los talentos más comentados es Noah Schnapp, quien por cuatro temporadas ha interpretado a Will Byers, personaje principal que ha tenido que enfrentar los horrores del Otro Lado en carne propia. El actor de 18 años se declaró gay a principios de 2023, recibiendo abundantes muestras de apoyo por parte de los fans en redes sociales. Ahora, en entrevista con Variety, confiesa que su personaje en Stranger Things lo ayudó a aceptar quien es.

Byers siempre fue muy particular en la serie. Desde la primera temporada su madre habló sobre el bullying que padece, con otros chicos llamándolo “queer” y su propio padre señalándolo con una palabra ofensiva para la comunidad LGBTQ+. Para la cuarta temporada resulta obvio que Will se ha enamorado de su amigo Mike y que es un chico gay, pero todavía no tiene la fuerza suficiente para comentarlo con el resto del squad, situación que le causa mucho dolor. Pero la relación entre Will y Noah Schnapp le permitió al intérprete aceptarse a sí mismo:

Una vez que acepté por completo que Will era gay, fue solo una velocidad exponencial para aceptarlo por mí mismo. Estaría en un lugar completamente diferente si no tuviera a Will para retratar, abrazarme y ayudarme a aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado a ese personaje, probablemente todavía estaría encerrado en el closet. [...] Siento que esto es una sesión de terapia; Estoy aprendiendo sobre mí mismo. No me gustaría haberlo hecho de otra manera.

Schnapp también habló sobre la época en la que aceptó interpretar a Will Byers en Stranger Things, admitiendo que por aquel entonces no era consciente del personaje. Posteriormente comenta su sorpresa la buena recepción que tuvo su confesión en la cuarta temporada, declarando que todo el apoyo recibe fue un gran impulso para su propia situación:

Realmente no lo pensé dos veces. Yo era tan joven; Apenas sabía lo que significaba esa palabra. Y ni siquiera creo que yo mismo supiera que era gay. [...] Cómo explotó en la prensa, y todos decían, '¡Oh, Will es gay! ¡Hurra! Vi todos estos comentarios en Instagram y TikTok. No había nada malo en que él fuera gay. Pensé, si él tiene todo este apoyo, ¿por qué debería preocuparme por algo?

Schnapp reflexionó seriamente las cosas antes de declararse gay ante el mundo, e incluso habló con su madre y se inspiraron en casos de éxito protagonizadas por personas LGBTQ+. Noah también hace mención de cómo fue que le dijo la verdad a Millie Bobby Brown, su compañera de reparto y estrella principal en Stranger Things, quien al parecer ya veía venir la confesión y se puso muy feliz con ella:

Recuerdo estar en el auto con mi mamá y buscar actores, porque queríamos asegurarnos de que estaría bien si salía, y todos eran personas exitosas y súper felices. Al final, decidí que si solo estaba con mi círculo cercano, todavía sentiría que estaba escondiendo algo. La única forma de sentirme verdaderamente yo mismo es decírselo a todo el mundo. Seguí tratando de hacerlo en persona con ella, y era demasiado difícil. Entonces, un día la enfrenté por FaceTime en medio de una ciudad de fiesta y dije: 'Millie, soy gay'. Y ella dijo: '¡Oh, Schnapper! ¡Finalmente me lo dijiste!

El éxito de Stranger Things en Netflix radica en su cautivadora combinación de nostalgia, misterio y emociones genuinas. La serie captura la esencia de los años 80 a través de referencias pop culturales y una atmósfera visualmente atractiva, lo que atrae tanto a los espectadores que vivieron esa época como a una nueva generación. Con personajes entrañables y relaciones profundas, la serie teje hábilmente una trama llena de intriga sobrenatural que mantiene a la audiencia intrigada, mientras aborda temas de amistad, lealtad y crecimiento personal. Esto, junto con su ritmo trepidante y cliffhangers impactantes, ha convertido a Stranger Things en un fenómeno global que atrae a una amplia variedad de espectadores.

Aunque el rodaje de la quinta y última temporada se ha postergado debido a la huelga de guionistas y actores en Hollywood, Netflix puede tener la certeza de que el gran cierre será un éxito total. El público espera los nuevos capítulos con emoción.

