Creador de Stranger Things asegura que Will será el centro de la última temporada

Las huelgas en Hollywood han paralizado por completo las producciones de series y televisión, y algunos fans lamentan que esto signifique un retraso importante en títulos muy esperados. Uno de los más populares es Stranger Things - 98%, cuya nueva temporada también marcará el final de la serie, aunque Netflix ya esté trabajando en varios spin-offs. Matt Duffer y Ross Duffer tienen altas expectativas por cumplir, y para eso están seguros de que recordar al publico el poder de los personajes originales será indispensable para esta despedida, dejando a Will como el centro de la historia.

Sigue leyendo: Netflix prepara serie animada de Stranger Things

Stranger Things llegó al catálogo de Netflix en el momento justo. Cuando los primeros episodios se estrenaron en 2016 el poder de la nostalgia estaba tomando forma en Hollywood y todavía no se sentía como un recurso agotado, por lo que disfrutar de todas las referencias al cine de horror de los ochenta, así como la aparición de Winona Ryder, fue muy importante para la experiencia del público. También fue un gran beneficio el que la plataforma todavía promovía sus productos originales con fuerza y no estaban saturados de material que fácilmente se pierde a pesar de su potencial.

Parte del encanto también fue tener a una nueva generación de actores para contar esta historia, y no pasó mucho tiempo para que el elenco juvenil encontrara la fama mundial, con Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Sadie Sink encontrando nuevas oportunidades importantes dentro de la industria. Lo cierto es que los creadores no esperaban que la serie encontrara tal éxito por lo que no sabían muy bien cómo lograrían seguir con la trama sin perder la atención de sus fans y trabajando un desarrollo adecuado para cada uno de los protagonistas.

La primera temporada tiene como eje la desaparición de Will, interpretado por Noah Schnapp. El misterio detrás de este suceso es lo que motiva a tres generaciones distintas a buscar respuestas, con sus colegas encontrándose con Once, su hermano mayor aprendiendo más de los monstruos y la otra dimensión, y su madre descubriendo toda una conspiración gubernamental que incluye experimentos muy crueles con niños. A pesar de no salir tanto tiempo en pantalla, y de no compartir tantas escenas con sus compañeros, el personaje de Will siempre fue una figura muy importante al principio aunque en algún momento se quedó en el asiento trasero para dar prioridad a las relaciones de Mike y Once; y de Joyce y Jim.

También te puede interesar: Stranger Things 5: Maya Hawke no está muy de acuerdo con que Robin tenga novia

Luego de que en la segunda temporada Will cobrara importancia por su conexión con el monstruo principal, muchos esperaban ver más desarrollo, y aunque hay ciertos avances sobre su vida, como la sutil revelación de que es gay y está enamorado de Mike, realmente no se le ha dado un mejor lugar dentro de la historia. La buena noticia para los fans del personaje es que la quinta y última temporada pondrá a Will al centro de la trama porque los creadores lo consideran el corazón de la serie en más de un sentido.

En entrevista con Variety, Matt Duffer explicó la importancia de tener a un actor poderoso para dar vida a un Will que desaparecería del mapa en los primeros minutos del primer episodio:

[El actor] necesitaba causar una gran impresión muy, muy rápido. La audiencia tenía que preocuparse profundamente por él, ya que solo lo había visto en unas pocas escenas.

Ross Duffer aseguró que Will será más importante para los últimos episodios de la serie, lo que le dará una gran oportunidad a Schnapp de abordar al personaje de una manera distinta:

Will realmente vuelve a ser el centro en la quinta. Este arco emocional para él es lo que sentimos que, con suerte, unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven, el introvertido, el que está siendo protegido. Entonces, parte de su viaje no es solo la sexualidad, es Will volviéndose un hombre joven.

Los fans de Will y de Stranger Things llevan mucho tiempo esperando este momento, pero por desgracia tendrán que esperar más porque las huelgas en Hollywood no permiten que la filmación se lleve a cabo aunque los guiones estén terminados. De hecho, el panorama no es nada positivo de momento y aunque las productoras esperaban poder regresar a la normalidad a inicios de septiembre, algunos especialistas creen que las producciones seguirán en el limbo por varios meses, tal vez el resto del año.

No te vayas sin leer: Linda Hamilton se une al elenco de Stranger Things para una última batalla épica en la temporada 5