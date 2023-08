Barbie finalmente obtiene fechas de estreno en Medio Oriente

Barbie - 88% se ha mantenido en lo alto de la cartelera global incluso ante la llegada de otros estrenos de temporada. La cinta de Greta Gerwig rompió el pasado fin de semana con un récord importante para un proyecto dirigido por una mujer al superar los mil millones de dólares, y todavía falta bastante para que termine su ciclo en cines comerciales. Luego de mucha especulación sobre su llegada a salas de Medio Oriente, hoy por fin se confirma que la película sí llegará a varios de estos países, lo que le permitirá seguir reuniendo dinero en la taquilla internacional.

Sigue leyendo: Barbie: Greta Gerwig establece nuevo récord al ser la primera mujer directora en alcanzar los mil millones en taquilla

Tras varios años en el limbo, los derechos para adaptar el legado de Barbie terminaron en Warner Bros. Discovery, pero Mattel todavía buscaba la historia perfecta que funcionara para ellos y prometiera ser un éxito en taquilla. Gerwig, quien venía de recibir grandes elogios por Lady Bird - 97% y Mujercitas - 94% presentó a los ejecutivos un plan muy claro sobre lo que quería lograr con la película, y cómo esperaba conectar con los espectadores fueran o no fueran seguidores y conocedores de la famosa muñeca. De la mano de Noah Baumbach , la directora se puso a trabajar en el guion y en cuanto lo entregó fue evidente que la idea tenía el potencial de convertirse en algo increíblemente importante.

Las expectativas eran altas para el estreno en parte por los comentarios del elenco sobre su profundidad y originalidad, y en parte por todo el trabajo de promoción que organizó la productora para asegurar un éxito el primer fin de semana en cartelera. Algo curioso es que, a pesar de los avances, el público no sabía bien qué esperar de la historia, pero estaba abierto a disfrutar y explorar la propuesta, y el acudir sin mayor información a una función fue parte importante de su conexión con la cinta, lo que fomentó las recomendaciones de boca en boca.

Sin problema alguno, Barbie logró superar a Oppenheimer - 95% en su primer fin de semana y se ha mantenido con excelentes números tras varias semanas en cartelera, y a pesar de la llegada de estrenos esperados de temporada como Megalodón 2: El Gran Abismo - 39%, Mansión Embrujada - 43% o Tortugas Ninja: Caos mutante - 88%. Por supuesto, todavía hay países donde la película no se estrena, pero la productora está enfocada en cumplir con esta tarea porque significa más dinero y un compromiso a largo plazo para cuando Mattel presente otras adaptaciones o hasta una secuela.

También te puede interesar: Barbie: Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling aún no firman contrato para una secuela

En países de Medio Oriente, los temas que aborda Barbie no son tan bien aceptados, desde la postura sobre el feminismo y los peligros del patriarcado, hasta el hecho de tener a una actriz trans como una de las Barbies. Todos esos puntos son importantes en la historia y la visión de Gerwig, pero en algunos lugares se ven como un riesgo social. Hace poco se había dicho que la empresa encargada de distribuir la película en ese territorio había decidido retirar de su agenda el título hasta que Warner Bros. Discovery respondiera a sus peticiones de editar ciertos elementos y corría el riesgo hasta de ser prohibida de manera definitiva.

Ahora, The Hollywood Reporter confirma que Barbie sí se estrenará en al menos dos lugares después de todo. Según el medio, la cinta llegará a los cines de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos este mismo jueves, por lo que los números de este fin de semana podrían aumentar nuevamente. Por ahora, no se ha podido confirmar si el arreglo fue por la comunicación directa con los ejecutivos de Warner Bros. Discovery, o porque la productora simplemente decidió editar y cortar lo que fuera necesario para poder estrenarla bajo esas reglas.

Este estreno no asegura la llegada de Barbie al resto de los países en Medio Oriente como Kuwait que se considera uno de los más estrictos con su censura y que hace poco prohibió de manera definitiva el estreno de Háblame - 100% porque uno de sus actores principales se considera no binario. Aunque no se ha dicho si la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling tendrá el mismo destino, es casi seguro que sí, pues parece que ningún corte sería suficiente en este caso.

No te vayas sin leer: Barbie: hombres enojados con la película son "bebés inseguros" asegura Marc Maron, actor de Guasón y GLOW