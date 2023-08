Loki: La temporada 2 supera el presupuesto de cualquier película de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para un caos sin precedentes, ya que la tan esperada segunda temporada de Loki - 96% se aproxima con un presupuesto que desafía todas las expectativas. Según informes de Forbes (vía ComicBook), Marvel Studios ha invertido la asombrosa suma de US $143 millones en la producción de la temporada 2, superando así el presupuesto de varias películas de renombre del MCU.

El lanzamiento del tráiler de la temporada 2 de Loki ha causado furor entre los fanáticos, y las expectativas se disparan aún más al saber que el presupuesto de esta serie es más grande que el de algunas películas taquilleras de la franquicia (Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, Thor: Un mundo Oscuro - 66% y Guardianes de la Galaxia - 91%). Parece que Marvel Studios está dispuesto a elevar la apuesta y llevar al público a un viaje intergaláctico lleno de acción, sorpresas y un vistazo a la inmensidad del multiverso.

Con un énfasis en la trama del Multiverso, la temporada 2 de Loki promete ser una entrega crucial en la narrativa más amplia del UCM. El tráiler nos da un adelanto de lo que nos espera: un encuentro con otra variante de Kang El Conquistador, interpretado magistralmente por Jonathan Majors. Esto asegura que la serie no solo seguirá siendo emocionante y divertida, sino que también tendrá importantes implicaciones para el futuro del UCM.

Aunque algunos podrían pensar que una serie de televisión no necesitaría un presupuesto tan grande como el de una película, Marvel Studios está demostrando su compromiso con ofrecer una experiencia visual y narrativa de primer nivel (solo falta recordar lo que se vio en She-Hulk: Attorney at Law para no volver a repetir el error por segunda ocasión). La calidad de producción de la segunda temporada de Loki rivalizará con cualquier película de gran presupuesto, lo que indica que las series de Disney+ están recibiendo el mismo trato económico que sus contrapartes cinematográficas (tal como lo hizo con Secret Invasion - 73%, que también tuvo un gran presupuesto de US $212 millones).

Marvel Studios promete para esta temporada una épica batalla por el alma de la Autoridad de Variación del Tiempo. Con personajes carismáticos como Loki, Mobius y Sylvie liderando el camino, los fanáticos pueden esperar una exploración cautivadora de un multiverso en constante expansión y lleno de peligros. La serie promete abordar temas profundos sobre el libre albedrío y el propósito glorioso, lo que añade una dimensión intrigante al carismático y travieso dios de las travesuras.

El elenco de la temporada 2 de Loki está lleno de talento, con Tom Hiddleston retomando su papel icónico de Loki, acompañado por actores destacados como Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Ke Huy Quan y el ya mencionado Jonathan Majors como Kang El Conquistador. El talento tras bambalinas también es impresionante, con los directores y productores ejecutivos Justin Benson y Aaron Moorhead a la cabeza.

La fecha de estreno de esta entrega está marcada en los calendarios de los fanáticos, ya que el 6 de octubre se acerca rápidamente y pronto estará disponible en Disney+. La espera para embarcarse en esta emocionante aventura multiversal está llegando a su fin, y los fanáticos de Marvel no pueden esperar para ver qué sorpresas y giros esperan en esta temporada. ¡Prepárense para un caos cósmico épico como nunca antes se ha visto!