Yo soy Groot: El primer tráiler introduce a The Watcher

Los Guardianes de la Galaxia han conquistado nuestros corazones con su humor irreverente y su espíritu aventurero, pero hay un miembro de este equipo que se ha convertido en el favorito de muchos: ¡Groot! Y ahora, todos los fans podrán disfrutar de más travesuras y risas en la segunda temporada de Yo soy Groot - 89%.

De la mano de James Gunn (Guardianes de la Galaxia - 91%, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%),el director nos presentó a un grupo de inadaptados y particulares forajidos intergalácticos que recorren la galaxia juntos. Comandados por Peter Quill; Gamora, Rocket, Groot y Drax serán los responsables de combatir amenazas interplanetarias. Sin embargo, antes de estrenarse la tercera y última entrega de la franquicia, el estudio decidió darle un programa al pequeño Groot.

You woodn't beleaf what Groot gets up to in Season 🌳🌳!



Marvel Studios’ #IAmGroot Season 2 is streaming September 6 on @DisneyPlus. #NationalTreeDay pic.twitter.com/M11xChHEd3