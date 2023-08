One Piece: Emily Rudd hizo hasta lo imposible para ser contratada como Nami en la serie live-action

La esperada serie live-action de One Piece de Netflix está a punto de llegar a la plataforma de streaming, y los fanáticos del famoso manga y anime están ansiosos por ver cómo se adaptará esta icónica historia. Uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la serie es Nami, la navegante y creadora de mapas de los Piratas del Sombrero de Paja. Para interpretar a la apodada Gata Ladrona, la actriz Emily Rudd hizo todo lo posible y más para ganarse el codiciado papel.

Continúa leyendo: One Piece: Emily Rudd asegura que nació para ser Nami

En una actualidad donde las adaptaciones cinematográficas (Dragonball Evolución - 14%, Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio - 5%) y televisivas (Cowboy Bebop - 67%) están en auge, una versión en live-action de One Piece no podría hacer falta. Aunque los proyectos han fracasado en su intento por llevar estas obras al mundo físico, One Piece de Netflix pretende sorprender al mundo y nadie se perdería la oportunidad de estar abordo de esta oportunidad.

Un ejemplo claro es la actriz Emily Rudd, una apasionada fanática de One Piece, quien reveló para Philazora (vía ComicBook) su amor por el manga y cómo esto la impulsó a buscar el papel de Nami, la pirata pelirroja. Durante más de tres años, Rudd perseveró y luchó para obtener la oportunidad de formar parte de Grand Line y dar vida a uno de sus personajes favoritos. Su dedicación y determinación fueron extraordinarias, y no dudó en mostrar su amor por One Piece de formas creativas y apasionadas, que algunos podrían considerar como extremas.

Me teñí el cabello de rojo y me lo corté como el de Nami. Publiqué un video de mí misma cuando era más joven haciendo volteretas y volteretas, cosas así. Solo estaba haciendo todo lo posible para que cualquiera que pudiera notarlo me viera realmente como Nami.

La actriz no dejó ningún detalle al azar para prepararse para la audición de Nami. De acuerdo a sus palabras, Emily Rudd se tiñó el cabello de rojo, imitando el distintivo estilo de la navegante. Además, se cortó el cabello igual que el personaje, demostrando su compromiso con el papel y su voluntad de transformarse para dar vida a Nami de la manera más auténtica posible.

También te invitamos a seguir leyendo: One Piece: Eiichiro Oda presionó a los showrunners para que el live-action fuera perfecto

Pero Rudd no se detuvo ahí. Algunos se preguntarán: ¿qué más se pudo hacer para conseguir el papel? La determinación de la actriz perseveró a tal punto de publicar un video de su juventud mostrando sus habilidades acrobáticas, haciendo voltereta tras voltereta para demostrar su versatilidad y preparación física para interpretar a Nami, quien en la serie original se destaca por su agilidad y habilidades en la lucha.

¿Cuál fue el resultado final? Todo el esfuerzo y pasión de Emily Rudd valieron la pena cuando finalmente recibió la noticia de que había sido elegida para el papel de Nami. Su sueño se hizo realidad al convertirse en parte de la icónica historia de One Piece y unirse a la tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja, y formando parte del elenco protagónico de la esperada adaptación de Netflix.

La llegada de la serie live-action de One Piece ha generado mucha expectativa entre los fanáticos del género shonen y del anime en general. La serie se centrará en adaptar la saga de East Blue, que marcó el inicio del emocionante viaje de Monkey D. Luffy y la formación de su tripulación. Además de Rudd, se suma al reparto de esta emocionante aventura de piratas Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Jacob Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji), Vincent Regan (Garp), Morgan Davies (Koby), Peter Gadiot (Shanks), entre otros.

Antes de irte puedes leer: Serie live action de One Piece fue más costosa que Game of Thrones y ya es una de las más caras de la historia

A medida que el estreno de la serie se acerca, los fanáticos esperan ansiosamente para ver si esta nueva adaptación logrará superar la maldición que ha afectado a algunas producciones de anime en live-action. Con la dedicación y la pasión de actores como Emily Rudd, hay una esperanza real de que esta versión de One Piece se convierta en un éxito rotundo y en una celebración de la amada serie de manga y anime. Sin embargo, esto lo tendrán que descubrir el próximo 31 de agosto de 2023, cuando la serie arribe a la plataforma.