Remake live-action de Enredados podría estar en desarrollo y los fans piden a Florence Pugh como Rapunzel

No todos los remakes live-action de Disney triunfan en taquilla, pero sobre todo, no todos logran la aceptación de los fans de las versiones originales. Pinocho - 20% y Peter Pan y Wendy - 68% fueron bastante criticadas, y La sirenita - 66% dividió opiniones. Ahora, un nuevo rumor dice que la compañía está preparando un remake live-action de Enredados - 90%, una cinta de 2010 que fue muy exitosa, y que ahora preocupa a muchos por la posibilidad de que la arruinen, pero otros ya están proponiendo a la actriz perfecta para la protagonista: Florence Pugh.

Enredados está inspirada en el cuento clásico de los hermanos Grimm, "Rapunzel", y cuenta la historia de una princesa encerrada con un cabello mágicamente largo, interpretada por Mandy Moore. La trama sigue a Rapunzel, quien ha estado presa en una torre durante toda su vida por su captora, Madre Gothel (Donna Murphy), que necesita los poderes curativos del cabello de Rapunzel para mantenerse joven.

El mundo de la protagonista cambia cuando se encuentra con el encantador bandido Flynn Rider (Zachary Levi), quien sube a su torre para esconderse. Juntos, se embarcan en una aventura llena de acción, humor y romance. La película es conocida por su animación impresionante, que utilizó tecnología de animación por computadora (CGI) aprovechando todo lo que Disney aprendió de las técnicas tradicionales de dibujo a mano. La banda sonora de la película, compuesta por Alan Menken, también es muy aclamada, y contiene varias canciones memorables.

El rumor de que hay un remake live-action de Enredados proviene del canal de YouTube The DisInsider (vía Inside The Magic), y cuando este rumor comenzó a difundirse por las redes sociales como un incendio, los usuarios empezaron a proponer a Florence Pugh para interpretar a Rapunzel, y algunos hasta proponen a los actores para Flynn.

Florence Pugh es una actriz británica aclamada por la crítica y nacida el 3 de enero de 1996 en Oxford, Inglaterra. Su actuación en Lady Macbeth - 85% (2016) la estableció como un talento a tener en cuenta, y le valió el premio a la Mejor Actriz en los Premios del Cine Independiente Británico. Pugh continuó ganando elogios por su papel en la miniserie de la BBC The Little Drummer Girl (2018) y en la película biográfica de lucha libre Luchando con mi Familia - 86% (2019). Su papel en Mujercitas - 94% (2019) como Amy March le valió una nominación al Óscar a la Mejor Actriz de Reparto. En 2021, Pugh entró al Universo Cinematográfico de Marvel interpretando a Yelena Belova en Black Widow - 87%, papel que repitió en Hawkeye - 87% y que veremos nuevamente en Thunderbolts. Actualmente la podemos ver en Oppenheimer - 95%, que está en cartelera.

A continuación pueden ver algunos tuits de personas que la consideran perfecta para el papel de Rapunzel en el presunto remake live-action de Enredados:

si un día hacen un live acción de enredados, Y NO PONEN A FLORENCE PUGH como rapunzel, sería el peor de los crímenes. pic.twitter.com/K0CYsOU5ne — natalia🏹 (@NataliaAzanzaa) August 4, 2023

Sin embargo, no todos estuvieron a favor de este fancasting. Algunos creen que el problema es que la actriz ya no refleja la juventud del personaje original.

Tengo que decirlo...



NO veo a Florence Pugh como Rapunzel.



Obviamente es una actriz muy talentosa y todo, pero no la veo en el papel.



Y esta imagen, ¿qué pretendéis? ¿Que vayan al pasado y traigan a Florence de bebé para el rodaje? 😭😭 pic.twitter.com/0PTNk088Z6 — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) August 4, 2023

A todas las personas que hacen este tipo de fancasts, les recuerdo:



TODAS las princesas Disney tienen entre 14-17 años. Florence Pugh tiene 27.



Se la pasan quejándose que Netflix pone cabrones de casi/más de 30 como adolescentes, pero se emputan cuando Disney no hace lo mismo. https://t.co/xo9TdpVzK4 — Red Solo (@theRedSolo_) August 4, 2023

el dolor q siento de que Florence Pugh y Amanda Seyfried mas jóvenes hubieran sido unas perfectas Rapunzel, pero ya actualmente no se ven como unas adolescentes, Rapunzel nisiquiera era mayor de edad, es hora de aceptar q ya no quedan para el papel y seguir adelante aunque duela https://t.co/XEaKUcH6dV pic.twitter.com/THZaA0WvQg — Luu (@dreamluux) August 5, 2023

Desde principios de la década de 2010 Disney ha lanzado varios remakes live-acion, y entre los más exitosos están Alicia en el País de las Maravillas - 52% (2010), La bella y la bestia - 71% (2017), Aladdin - 70% (2019) y El rey león - 40% (2019). Estas películas buscan recrear la magia de las originales, a menudo con un elenco lleno de estrellas, tecnología CGI avanzada y música nueva o reimaginada. Mientras que algunas de estas cintas han sido éxitos de taquilla, otras han recibido críticas mixtas por no capturar el encanto de sus predecesoras animadas. Esperemos que no ocurra esto último con Enredados.

