Disclaimer, la serie de Alfonso Cuarón protagonizada por Cate Blanchett, se estrenará en 2024

Alfonso Cuarón, el reconocido director, guionista y productor de cine mexicano, ganador del Óscar y el BAFTA, ha estado trabajando arduamente en una serie de Apple TV+ titulada Disclaimer, con Cate Blanchett como la estrella principal. Tras algún tiempo sin actualizaciones, finalmente se ha revelado que la esperada serie será estrenada el próximo año (via World of Reel). Puedes leer los detalles de este nuevo programa a continuación.

De acuerdo con la información, Gary Oldman, el ganador del premio de la Academia, era quien originalmente coprotagonizaría la serie junto a Cate Blanchett, sin embargo el actor fue reemplazado por Kevin Kline. Cabe mencionar que tanto Blanchett como Kline han sido ganadores del Óscar, por lo que ciertamente podemos esperar un excelente desempeño en el departamento de actuación. El informe también menciona que Cuarón está dirigiendo los siete episodios, con Emmanuel Lubezki y Bruno Delbon desempeñándose como directores de fotografía. Las filmaciones de Disclaimer comenzaron en junio de 2022 y terminaron en marzo de este año. Una fuente de World of Reel dijo que la serie se grabó en Reino Unido durante un periodo de 280 días.

El medio dio a conocer que Disclaimer está en trabajo de post-producción y que tiene un estreno planeado en Apple TV+ para 2024. Disclaimer, basada en la novela de 2015 del mismo nombre, escrita por Renée Knight, es uno de los títulos para la televisión más esperados del año. El programa aborda la historia de una exitosa y respetada periodista y documentalista de televisión cuyo trabajo se ha basado en revelar las transgresiones ocultas de instituciones respetadas durante mucho tiempo (via Forbes). Hace poco, Blanchett explicó que este proyecto fue "realmente más como [filmar] 7 películas" (via World of Reel).

Ciertamente, Disclaimer es una serie que el público ha estado esperando pacientemente, en especial porque se trata del primer proyecto de Cuarón desde Roma, la multipremiada cinta de 2018 protagonizada por Yalitza Aparicio. Cuarón es considerado uno de los cineastas más talentosos y aclamados de la industria cinematográfica actual. Cuarón inició su carrera en el cine en la década de 1990, y desde entonces ha dejado una huella significativa. Uno de sus primeros éxitos fue Sólo con tu pareja, de 1991, una comedia satírica que le otorgó reconocimiento en la industria. Posteriormente, dirigió Great Expectations, de 1998, una adaptación de la novela de Charles Dickens, y Y tu mamá también, de 2001, una película que exploraba la juventud, la sexualidad y la búsqueda de la identidad en México. Esta última le valió reconocimiento internacional y varios premios.

Cuarón alcanzó la fama mundial con su aclamada película Children of Men, de 2006, una distopía futurista que abordaba temas como la inmigración, la política y la esperanza en un mundo al borde del colapso. La película recibió numerosos elogios de la crítica y consolidó a Cuarón como un director visionario. Sin embargo, el mayor éxito de Cuarón llegó en 2013 con Gravity, un thriller espacial protagonizado por Sandra Bullock y George Clooney. La película fue un logro técnico notable y obtuvo siete premios de la Academia, incluyendo el premio a Mejor Director para Cuarón, convirtiéndolo en el primer director latinoamericano en ganar ese premio.

En 2018, Cuarón lanzó Roma, su película más personal hasta la fecha. La cinta, basada en sus propias experiencias de infancia en la Ciudad de México, fue ampliamente elogiada y se convirtió en un fenómeno cultural. Roma ganó tres premios de la Academia, incluyendo el premio a Mejor Director y Mejor Película Extranjera. El talento y la visión artística de Alfonso Cuarón ha logrado rebasar fronteras y conquistar a las audiencias. Su estilo distintivo, sus historias emotivas y su habilidad para crear imágenes cautivadoras han dejado una marca indeleble en el cine contemporáneo.