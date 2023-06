Succession: Brian Cox dice que no ha visto el final porque no se aferra a sus roles

Desde su primera temporada, Succession - 98% se convirtió en una de las series más exitosas y apreciadas de HBO y su final todavía está en la mente de los espectadores por la forma tan interesante, cruel y precisa con la que cerraron la historia de la familia Roy. En estos tiempos donde los finales se evitan para explotar los programas por años más allá de su vida útil, este título tomó un riesgo con su cierre y probó que su legado perdurará por mucho tiempo. A pesar de esto, no todos los involucrados estuvieron al tanto del final, como Brian Cox, quien admite que todavía no lo ha visto y tal vez no lo haga.

Sigue leyendo: Succession: Jeremy Strong realmente bebió el asqueroso batido del último episodio

La serie creada por Jesse Armstrong es una historia de comedia negra y melodrama sobre una familia increíblemente millonaria que tiene un gran legado en el mundo de las comunicaciones y el entretenimiento con una de las empresas más importantes a nivel global. Ante los problemas de salud del patriarca se debe comenzar a buscar a un sucesor, pero parece imposible pensar en alguien similar para ejercer ese papel. Pero más allá de los negocios y todos los conflictos e hipocresías del mundo empresarial, Succession nos retrata muy bien cómo funciona una familia tóxica que ha sido tocada por las agresiones físicas y emocionales del líder del clan al que no pueden evitar admirar y odiar al mismo tiempo.

Brian Cox da vida a Logan Roy, el líder de la familia y padre controlador y agresivo que no cree que ninguno de sus hijos sea realmente digno para quedarse en su lugar. A lo largo de las cuatro temporadas que conforman la serie, vimos cómo Connor (Alan Ruck), Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) y Shiv (Sarah Snook) trataron de acercarse a su padre para mostrarse dignos de su cariño y confianza, hasta que las cosas explotaron al final de la tercera temporada y los hijos crearon un frente unido contra su progenitor.

Lo que parecía ser el inicio de una guerra psicológica dentro del núcleo familiar derivó en otra cosa cuando Logan falleció y la empresa entró en crisis. Con el mundo atento a sus últimos movimientos, los hermanos hicieron frente ahora a todas las consecuencias de los actos de su padre, incluyendo ese sufrimiento y pesar que tanto les causó en vida. Lo cierto es que la serie no tiene personajes particularmente agradables, pero su éxito recae en lo bien que retrata problemas familiares de este tipo y el estilo de comedia que usa para hacer una crítica a las personas con poder desmedido.

También te puede interesar: Succession: final de temporada rompe récord de audiencia

El final de la cuarta temporada, que también marcó el final del camino para la historia, fue mundialmente elogiado por la crítica y los fans, además de romper un récord importante de audiencia para la propia serie, y aunque el elenco estuvo al pendiente de esta despedida, Brian Cox no tenía, ni parece tener, gran interés por verla. En entrevista con BBC (vía Insider), el intérprete explicó su decisión de saltarse el último capítulo:

Nunca me ha gustado verme a mí mismo. De una forma u otra, por lo que le pasó a Logan, no he estado dispuesto a mirar.

Sabía cómo iba a terminar porque sabía que Logan ya lo había preparado, así que deduzco que a la larga, al final, Logan ganó a pesar de estar en la tumba. Es una situación muy extraña. No me aferro a las cosas. Cuando termino, se termina y sigo adelante.

Brian Cox también aseguró que escuchó un poco sobre el final, pero no tiene prisa por verlo si es que en algún momento lo hace. Pero esta decisión nada tiene que ver con su respeto por la serie, pues en una entrevista reciente también declaró que Succession fue el gran hito de su carrera y estaba muy orgulloso del resto del elenco. El rol de Logan Roy definitivamente es uno de los más interesantes que nos ha dado la pantalla chica, pues en muchos sentidos fue el villano de la serie y también una figura que sus hijos no pudieron sacudirse incluso después de que murió.

No te vayas sin leer: Succession: Brian Cox escribe un mensaje de despedida por el final de la serie